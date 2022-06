Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi? Svelato un accordo segreto tra loro

In queste ore è trapelata la notizia secondo cui Giulia De Lellis e Carlo Beretta siano in crisi. A sganciare questa bomba è stato l’influencer Alessandro Rosica, il quale ha dichiarato di essere a conoscenza da fonti certe di una presunta pausa di riflessione che si sarebbero presi i due giovani.

Dopo la diffusione di questi rumor, però, ci ha pensato Amedeo Venza a fare un po’ di chiarezza. Quest’ultimo ha svelato di essere in contatto con i diretti interessati e, pertanto, sarebbe venuto a conoscenza di un accordo stipulato tra i due un po’ di tempo fa. Ecco di cosa si tratta.

Il rumor sulla crisi di Giulia e Carlo

La coppia formata da Giulia De Lellis e Carlo Beretta è davvero in crisi? Nel corso della giornata di ieri era stato diffuso il gossip circa una presunta maretta tra i due. A causare la crisi, però, non sarebbe stato nessun tradimento o mancanza di rispetto grave. Semplicemente sembrava che i due si fossero presi una pausa per riflettere un po’ più a fondo sulla loro storia. A fomentare questo gossip, poi, è stato anche il comportamento dei due protagonisti sui social.

Giulia e Carlo, infatti, sono piuttosto assenti da Instagram. Foto e contenuti di coppia scarseggiano considerevolmente e questo ha dato sempre più adito all’ipotesi che tra loro qualcosa non andasse. I fan, così, hanno cominciato a fare delle domande. I diretti interessati non sono intervenuti, ma al loro posto ci ha pensato Amedeo Venza a svelare come starebbero davvero le cose.

L’accordo segreto tra De Lellis e Beretta

L’influencer ha raccontato di conoscere bene sia Giulia De Lellis sia Carlo Beretta, pertanto, sa per certo che tra i due non c’è nessuna crisi. Un paio di giorni fa, infatti, entrambi erano anche a Londra più innamorati che mai. Tuttavia, nel corso delle IG Stories, Amedeo ha ammesso che i due abbiano sancito un accordo segreto all’inizio della loro relazione. Nello specifico, entrambi avrebbero concordato di non mostrarsi molto sui social in reciproca compagnia.

Questo, dunque, sarebbe il motivo per il quale la coppia non appare quasi mai tra foto, video e IG Stories. Molto probabilmente, dunque, i due preferiscono vivere nella riservatezza più totale la loro relazione, in modo da evitare il più possibile di essere sotto i riflettori. Purtroppo per loro, però, anche questa scelta genera sgomento e attira l’opinione pubblica.