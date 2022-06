Luca e Soraia rompono il silenzio dopo Uomini e Donne: “Ci siamo lasciati…” ecco la verità (VIDEO)

In questi giorni, a Uomini e Donne è stata effettuata la scelta di Luca Salatino, la quale è ricaduta su Soraia. Subito dopo la messa in onda della puntata, però, era stato diffuso un gossip inerente una presunta crisi tra i due.

A scatenare questo gossip sono stati alcuni comportamenti social da parte dei diretti interessati un po’ anomali. Ad ogni modo, in queste ore i due ragazzi hanno deciso di registrare il loro primo video insieme su Instagram ed hanno fatto una confessione.

I sospetti sulla crisi tra Luca e Soraia

Luca e Soraia hanno lasciato Uomini e Donne insieme. La loro conoscenza, però, sembrava essere giunta già al capolinea. Alcuni influenzer avevano dichiarato che tra loro non fosse scoccata la scintilla, pertanto, avrebbero preso la decisione di interrompere la frequentazione. A fomentare sempre di più questo gossip è stato anche il comportamento assunto dai due protagonisti. Contrariamente a quanto accade di solito, infatti, i ragazzi non avevano pubblicato nessun contenuto legato alla scelta neppure dopo la messa in onda.

Questo, dunque, ha aumentato sempre di più i sospetti di coloro i quali hanno ipotizzato una crisi. A distanza di un po’ di ore dalla diffusione di tutti questi rumor, però, ci hanno pensato i diretti interessati a fare un po’ di chiarezza sulla vicenda. L’ex tronista e la sua scelta, infatti, hanno registrato dei video su Instagram in cui hanno spiegato tutto.

La coppia rompe il silenzio dopo Uomini e Donne

Un po’ di ore fa, Soraia ha registrato una IG Storie in cui si è mostrata insieme a Luca dopo la scelta a Uomini e Donne. La ragazza ha esordito dicendo di dover fare un annuncio, ovvero, quello secondo cui i due si sarebbero lasciati. Subito dopo aver pronunciato questa frase, però, nella clip è apparso Salatino. Quest’ultimo, ha dato un bacio sulle labbra alla sua scelta e l’hai portata a stare zitta

La coppia, infatti, ha voluto fare una piccola burla ai fan fingendo di essere già in crisi. Nei video successivi, invece, Luca è Soraia si sono mostrati insieme in giro per Como. I due sono andati a mangiare in un ristorante e poi si sono concessi qualche momento di relax in un bar. Dai video in questione, entrambi sembrano parecchio affiatati e, soprattutto, felici.