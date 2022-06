Lilli Pugliere sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Parla lei: ecco che ha risposto

Dopo la messa in onda della scelta di Luca Salatino, in molti si stanno domandando se la prossima tronista di Uomini e Donne non possa essere proprio Lilli Pugliese, la non scelta. Non sarebbe certamente al prima volta di assistere ad un fatto del genere.

Medesima cosa, infatti, è capitata sia a Matteo sia allo stesso Luca. Ad ogni modo, a rispondere a questa domanda ci ha pensato la diretta interessata. La ragazza, infatti, ha rilasciato un’intervista a MondoTv24 in cui ha parlato di questa eventualità e non solo.

Le ipotesi su Lilli come prossima tronista di Uomini e Donne

Lilli Pugliese ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche della possibilità di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo essere stata la non scelta di Luca Salatino, molti si sono complimentati con lei per il modo in cui ha affrontato la situazione. La giovane, infatti, invece di inveire contro il ragazzo, ha compreso la sua difficoltà ed ha deciso anche di abbracciarlo. Per tale ragione, ha ricevuto i complimenti di Gianni e Tina e di molti altri presenti in studio.

Ad ogni modo, dato che Lilli sembra piacere davvero molto al pubblico da casa, in molti si stanno domandando se, in realtà, a settembre le verrà offerto il trono. La giovane si è detta innamorata di Luca, tuttavia, dato che c’è l’estate di mezzo, è probabile che in questi mesi avrà modo e tempo di distaccarsi da questa situazione, pertanto, con l’inizio della nuova stagione del programma potrebbe essere pronta a mettersi in gioco.

La Pugliese svela le sue intenzioni

Ebbene, Lilli Pugliese ha risposto a questa domanda ed ha ammesso che accetterebbe di fare la tronista di Uomini e Donne. in particolar modo, la giovane ha esordito dicendo che, certamente, gli autori del programma non le daranno questa opportunità, in quanto per essere una tronista bisogna saper parlare tanto. Lei, invece, è una ragazza molto chiusa e timida, che difficilmente riesce ad esprimere appieno ciò che pensa.

Ad ogni modo, nel caso in cui dovesse ricevere questa proposta, e sarà completamente libera dal sentimento che nutre per Luca, certamente accetterebbe questo incarico. Il suo sogno, infatti, è quello di incontrare l’uomo della sua vita, con il quale sposarsi, avere una famiglia e costruire un futuro insieme. Se la sua anima gemella è legata a Uomini e Donne, quindi, lei non potrebbe far altro che mettersi in gioco di nuovo.