Gustavo Rodriguez in ospedale dopo l’Isola dei Famosi: operato al colon, come sta (FOTO)

In queste ore, la famiglia Rodriguez ha pubblicato dei post dall’ospedale inerenti Gustavo. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stato costretto ad un’operazione piuttosto urgente al colon.

A raccontare qualche dettaglio in più è stata Veronica Cozzani, madre di Belen, Cecilia e Jeremias. Ad ogni modo, il post della donna è stato condiviso anche da una delle figlie. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Ecco perché Gustavo Rodriguez è finito in ospedale

Gustavo Rodriguez è finito all’ospedale dopo l’Isola dei Famosi. L’ex naufrago ha avuto un problema al colon, nello specifico ha avuto una perforazione di tale parte del corpo. Per tale ragione è stato necessario un intervento chirurgico per ripristinare la situazione. A dare l’annuncio è stata la moglie Veronica, la quale ha pubblicato una foto direttamente dalla struttura ospedaliera nella quale è ricoverato il marito.

Nello scatto in questione si vede Gustavo, ancora con il camice operatorio, mentre dà un bacio alla sua consorte. Con questa immagine, poi, la donna ha anche aggiornato circa le attuali condizioni di salute del protagonista. Attualmente, infatti, tutto sembra essere andato per il verso giusto e pare che Gustavo si rimetterà abbastanza in fretta. Per conoscere con esattezza i tempi di ripresa, però, bisognerà attendere ancora un po’.

C’entra l’Isola dei Famosi con il problema di Gustavo?

Ad ogni modo, Cecilia Rodriguez ha condiviso il post di sua mamma e ne ha approfittato per manifestare tutto il suo amore nei confronti della sua famiglia. La donna, chiaramente, si augura che il papà guarisca quanto prima e possa essere finalmente dimesso. Belen, invece, almeno per il momento non ha detto assolutamente nulla. Ad ogni modo, al momento Gustavo Rodriguez è ancora in ospedale sotto osservazione per vedere come reagirà al post operatorio.

Nel frattempo, in molti si stanno domandando se il problema di salute da cui è stato colpito il protagonista abbia qualcosa a che fare con l’Isola dei Famosi. Almeno per ora, però, non si sa se ci sia un nesso diretto tra questo problema e l’avventurosa esperienza che Gustavo ha portato avanti in Honduras. Non sarebbe certamente la prima volta che dopo l’Isola alcuni protagonisti si trovino ad affrontare delle situazioni di salute piuttosto incresciose. In ogni caso, non ci resta che attendere per saperne di più.