Barbara D’Urso, svelato il suo futuro in Mediaset: ecco che farà l’anno prossimo

Per diverso tempo non si è fatto altro che parlare del futuro che avrebbe avuto Barbara D’Urso nelle reti Mediaset. Inizialmente si era parlato addirittura di un ipotetico licenziamento, dato che il suo contratto stipulato con l’azienda cessa il 31 dicembre 2022. Poi si era parlato di eventuali dimissioni da parte della diretta interessata.

In un secondo momento, poi, era stata lei stessa a smentire questi pettegolezzi rivelando una realtà completamente differente. Ad ogni modo, adesso pare sia stata fatta luce sulla faccenda. Vediamo cosa è emerso.

Ecco cosa farà Barbara D’Urso in Mediaset l’anno prossimo

In molti si domanderanno se per la stagione 2022/2023 si continuerà a vedere Barbara D’Urso in Mediaset. Ebbene, cominciamo subito col dire che Lady Cologno prolungherà il suo contratto con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi, almeno per il prossimo anno. I palinsesti del prossimo anno di Canale 5, infatti, rivelano che la donna continuerà ad essere al timone di Pomeriggio 5. La trasmissione dovrebbe restare immutata per quanto riguarda il format.

L’inizio, dunque, dovrebbe essere sempre prefissato alle 17:25, per finire poco prima dell’inizio del quiz show preserale. La versione ridotta della trasmissione, dunque, non dovrebbe subire variazioni. Al momento, pare che questo sarà l’unico incarico per la D’Urso. Altri programmi quali Domenica Live e Live non è la D’Urso, infatti, non sembrano essere previsti all’orizzonte.

Il destino de La Pupa e il Secchione Show

Per quanto concerne La Pupa e il Secchione Show, invece, la situazione è un po’ diversa. Il nuovo format di Italia 1 non ha brillato in termini di ascolti quest’anno, spingendo l’azienda a prendere una decisone. Molti non hanno neppure apprezzato il tono troppo vicino ai reality show improntato dalla conduttrice. Per tale motivo, è altamente improbabile, al momento, che lo show possa essere riconfermato il prossimo anno.

Barbara D’Urso, dunque, continuerà sicuramente a lavorare in Mediaset e per lei non è previsto nessun addio nell’imminente futuro. Ad ogni modo, alla conduttrice continuerà ad essere assegnato un solo programma, a fronte dei 3 o 4 che conduceva negli anni passati. Le cose, però, come spesso accade, potrebbero modificarsi anche in corso d’opera. L’azienda potrebbe decidere di coinvolgerla in altri progetti lavorativi, come accaduto quest’anno per La Pupa e il Secchione Show. Non ci resta da fare altro che attendere, dunque, per capire come evolverà la situazione per quanto riguarda la vita professionale di Lady Cologno.