Roger Balduino lascia l’Isola dei Famosi: la reazione di Pamela Petrarolo sconvolge (VIDEO)

Come tutti i telespettatori dell’Isola dei Famosi avranno avuto modo di vedere, Roger Balduino è stato costretto ad abbandonare per sempre il gioco. La cosa che più di tutte lui temeva, si è avverata, ovvero, lasciare anticipatamente il reality show incentrato sulla sopravvivenza.

Ad ogni modo, subito dopo la diffusione di questa notizia, a spiazzare tutti è stata la reazione di Pamela Petrarolo. L’abitante di Playa Sgamadissima, infatti, ha appreso quanto accaduto attraverso un comunicato e la sua reazione è stata alquanto bizzarra.

La notizia circa l’abbandono di Roger Balduino dell’Isola dei Famosi

Roger Balduino ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Dopo essere tornato in ospedale sul finire della puntata di lunedì scorso del reality show, il protagonista è stato ricoverato per alcuni giorni. I medici hanno provato a fare il possibile per riuscire a permettere all’uomo di continuare la sua avventura, ma non è stato possibile. Roger, così, si è trovato costretto a dover tornare in Italia per sottoporsi alle cure mediche richieste.

La cosa, chiaramente, avrà devastato il modello, che ci teneva davvero moltissimo a continuare la sua avventura all’interno del reality show. Purtroppo, però, il destino gli ha giocato un brutto scherzo. Per aver deciso di sfidare Clemente Russo nella prova dell’orologio honduregno, nella speranza di dimostrare la sua superiorità fisica, il giovane si è storto una caviglia, finendo addirittura per dover abbandonare il programma.

La reazione di Pamela Petrarolo

Nel frattempo, la notizia dell’abbandono di Roger Balduino dell’Isola dei Famosi è giunta anche all’orecchio di Pamela Petrarolo. La donna ha ricevuto un comunicato nel quale ha appreso quanto accaduto. Nel momento in cui ha letto è rimasta malissimo. Non solo si è dispiaciuta per le conduzioni di salute del suo compagno d’avventura, ma ha anche realizzato che avrebbe dovuto continuare questa esperienza in totale solitaria.

La showgirl, infatti, è scoppiata letteralmente in lacrime disperata nell’apprendere che avrebbe dovuto abitare Playa Sgamadissima completamente da sola. Dopo essersi lasciata andare ad un momento di sconforto, poi, la donna ha deciso di reagire in un modo alquanto bizzarro. Nello specifico, si è rivolta al sole ed ha deciso di mandargli un messaggio. Nello specifico, ha alzato le braccia al cielo ed ha gridato che lei non mollerà. Pamela, dunque, sarà sola fino a lunedì prossimo sulla Playa e dovrà superare tante sue paure.