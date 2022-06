Ida e Riccardo: cosa è successo tra loro dopo Uomini e Donne, si sono sentiti?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui hanno svelato cosa sia accaduto tra loro dopo la pesante discussione nel talk show. La dama è stata piuttosto schiva e reticente, mentre il cavaliere ha parlato a ruota libera.

il protagonista, infatti, ha ammesso di aver notato che la donna l’abbia bloccato da tutti i social e da Whatsapp. Inoltre, ha spiegato se ha intenzione di cercare nuovamente la sua ex ed ha fatto delle confessioni sulla loro cena insieme.

Il gesto di Ida contro Riccardo dopo la fine di Uomini e Donne

Ida e Riccardo hanno commentato quanto accaduto a Uomini e Donne tra le pagine del settimanale della trasmissione. La Platano ha detto di non voler proferire parola su quanto successo, poiché è ancora troppo provata. La donna ha ammesso di aver detto in faccia al suo ex tutto quello che aveva da dirgli, pertanto, non c’è altro da aggiungere. In merito a Guarnieri, invece, il cavaliere ha assunto un atteggiamento del tutto differente.

Il protagonista, infatti, ha svelato cosa sia successo dopo quella puntata così movimentata. I due non si sono più sentiti in quanto la Platano lo ha bloccato da ogni mezzo di comunicazione. Dopo quello che è successo, dunque, pare proprio che la donna ci abbia voluto mettere un punto definitivo. Riccardo, però, ha confessato che, anche se la sua ex non lo avesse bloccato, non l’avrebbe comunque cercata. Dopo quanto accaduto, infatti, il cavaliere non ha nessuna intenzione di avere più nessun contatto con lei.

Retroscena sulla cena insieme e le parole di Gemma e Armando

Purtroppo, la storia dell’amicizia non funzionerà mai tra loro, almeno fino a quando sarà palese che Ida provi ancora un sentimento per il suo ex. Nel corso dell’intervista, poi, Riccardo ha anche svelato che lui e Ida viaggiano su due binari diversi, per questo si sono pesantemente scontrati a Uomini e Donne. Subito dopo la cena insieme, infatti, lei si sentiva già fidanzata, mentre lui cercava solo un’amicizia.

La cosa, chiaramente, ha portato a dei fraintendimenti, che hanno causato anche un malore in Ida Platano. In sua difesa sono intervenuti anche Gemma e Armando. I due si sono schierati totalmente a favore della Platano e sul settimanale di Uomini e Donne si sono scagliati contro Riccardo. Per entrambi, il cavaliere ha dimostrato di avere davvero poco tatto nei confronti della donna, specie quando ha avuto il malore.