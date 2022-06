Ex concorrente del GF Vip 6 a Uomini e Donne come tronista? Ecco di chi si tratta

Uomini e Donne ha chiuso i battenti, tuttavia, lo staffa sta già pensando alla prossima edizione del talk show. A tal proposito, si sta lavorando su quelli che potrebbero essere i tronisti che si cimenteranno in questa avventura da settembre in poi.

In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha dichiarato di essere a conoscenza di una notizia alquanto interessante che riguarda un ex concorrente del GF Vip 6. Nello specifico, infatti, pare che un ex volto del reality show condotto da Alfonso Signorini possa sbarcare nel programma di Maria De Filippi. Vediamo di chi si tratta e cosa si sa.

Ecco Chi è l’ex concorrente del GF Vip che potrebbe sbarcare a Uomini e Donne.

Nella prossima edizione di Uomini e Donne potrebbe sbarcare tra i nuovi tronisti un ex concorrente del GF Vip 6. La persona in questione è Antonio Medugno. Il giovane ha preso parte al reality show in un secondo momento Ed è subito riuscito a creare molto sgomento. A generare la curiosità di telespettatori è stato soprattutto il suo trascorso alquanto difficoltoso a causa di alcuni disturbi alimentari.

Ad ogni modo, oltre che essere un ragazzo con un passato piuttosto importante, Antonio e anche uno tiktoker. Sui social, infatti, ha sempre cercato di mettere in risalto il suo fisico e il suo aspetto esteriore. A Uomini e Donne, dunque, le concorrente del GF Vip 6 non dovrebbe fare molta fatica a trovare persone interessate a lui. In ogni caso, almeno per il momento questa è solamente una supposizione.

Gli altri papabili tronisti della prossima edizione del talk show

L’indiscrezione, rivelata dall’influencer Amedeo, infatti, non è stata ancora confermata da parte dello staff del programma ne, tantomeno, dal diretto interessato. Questa non sarebbe certamente la prima volta in cui il pubblico del talk show pomeridiano assiste ad una migrazione di alcuni protagonisti da un programma all’altro. Nell’ultimo periodo, però, Maria De Filippi stava cercando di porre sul trono persone nuove, che non avessero niente a che fare con il mondo della televisione

In alcuni casi, però, gli esiti non sono stati esattamente quelli sperati. Pertanto, potrebbe esserci un ritorno alle origini in cui ad aggiudicarsi il ruolo di tronisti o troniste potrebbero essere personaggi già famosi. In lizza ai candidati, inoltre, ci sono anche le non scelte dei precedenti tronisti. Sul web, infatti, c’è chi si sta domandando se uno tra Federica, Lilli e Andrea avranno l’opportunità di salire sul trono.