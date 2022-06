Incidente stradale per Federica Panicucci e famiglia: le foto dell’auto e come stanno adesso (FOTO)

Quest’oggi, Federica Panicucci ha avuto un incidente in auto mentre si trovava in compagnia della sua famiglia. A raccontare l’accaduto è stata la diretta interessata attraverso il suo account Instagram.

In particolar modo, la conduttrice di Mattino 5 ha esordito dicendo che, improvvisamente, la vettura su cui era a bordo con suo marito e i suoi figli, ha cominciato a sbandare. Il marito ha perso il controllo, pertanto, sono stati costretti ad accostare. Ecco come stanno adesso e cosa è accaduto.

Ecco la dinamica dell’incidente di Federica Panicucci

In queste ore, Federica Panicucci ha registrato delle IG Stories in cui ha svelato di aver avuto un incidente. La donna si trovava a bordo di un’auto in compagnia di suo marito e dei suoi figli. Tutta la famiglia si stava recando ad un matrimonio, pertanto, la presentatrice era vestita di tutto punto, con tanto di trucco impeccabile e gioielli in bella mostra. Ad un certo punto, però, la loro macchina ha cominciato a sbandare. Per fortuna si trovavano nei pressi di un’area di servizio, pertanto, il conducente è riuscito ad accostare.

Tutti, dunque, hanno raggiunto un’area di servizio vicina e si sono resi conto della situazione. Nello specifico, una ruota posteriore è letteralmente scoppiata. La conduttrice ha mostrato le condizioni della vettura, le quali erano assolutamente disastrose e impossibilitanti a continuare il viaggio. La famiglia, dunque, si è dovuta fermare ed è stata costretta a chiamare i soccorsi. (Continua dopo la foto)

Come sta adesso tutta la famiglia della Panicucci

In attesa dell’arrivo del carro attrezzi, Federica Panicucci ha voluto aggiornare i fan circa l’incidente subito ed ha immediatamente voluto tranquillizzare tutti. In particolare, infatti, la donna ha detto che, fortunatamente, tutti sono usciti illesi dall’abitacolo e stanno bene. Per fortuna, si è trattato solo di un grosso spavento che, per fortuna, è passato. Intanto, però, per evitare di tardare al matrimonio, Federica e i suoi figli si sono fatti venire a prendere da un parente dello sposo.

Almeno loro, così ce l’hanno fatta a presenziare al matrimonio. Il marito di Federica, invece, è rimasto vicino alla vettura in attesa dell’arrivo del carro attrezzi. Insomma, fortunatamente tutto è andato per il verso giusto e la famiglia sembra pronta a gettarsi alle spalle questo increscioso avvenimento. Non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti.