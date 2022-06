Matteo e Valeria dopo Uomini e Donne, brutto gesto di lui crea scalpore: cosa ha fatto (FOTO)

Uomini e Donne si è concluso da circa una settimana e i protagonisti che hanno preso parte a questa edizione stanno aggiornando i fan attraverso i loro account Instagram. Tra di loro, a generare particolare sgomento sono Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

I due hanno lasciato il talk show di Maria De Filippi da qualche mese e pare stiano ancora insieme. Ad ogni modo, tra loro le cose non sembrerebbero essere così distese come stanno provando a lasciar trasparire dai social. Alcuni utenti, infatti, hanno divulgato una segnalazione secondo cui pare che lui abbia compiuto un brutto gesto.

Ecco il brutto gesto di Matteo verso Valeria

Come procede tra Matteo e Valeria dopo Uomini e Donne? La coppia non è particolarmente attiva sui social, ma per quel poco che mostra, sembra essere molto affiatata. Ad ogni modo, alcuni fan si sono resi conto di una cosa che sta generando particolare sgomento. Nello specifico, sembra infatti che tra loro non ci sia tutto questo desiderio di stare insieme. Il dubbio è sorto nel momento in cui un utente ha riportato una segnalazione sul conto dei due ragazzi.

Nello specifico, sembrerebbe che i due non abbiano tutta questa voglia di vedersi e di trascorrere del tempo insieme. Pare che Matteo e Valeria non si vedessero da circa 15 giorni. A causa della distanza, infatti, sono costretti a vedersi un po’ a singhiozzi. Ad ogni modo, sembrerebbe che la ragazza si sia fatta 12 ore di treno, da Napoli per raggiungere il suo fidanzato, per stare in sua compagnia neppure 24 ore. Dopo l’incontro, lui l’avrebbe “rimessa sul treno per Napoli”.

I fan di Uomini e Donne hanno dei sospetti

Come se non bastasse, poi, in tale brevissimo lasso di tempo, i due avrebbero preferito vedersi con Luca e Soraya, invece che trascorrere del tempo in reciproca compagnia. Questo comportamento, secondo molti fan di Uomini e Donne, è sintomo del fatto che qualcosa non vada tra Matteo e Valeria. Al momento, però, i diretti interessati non hanno ancora proferito parola sulla faccenda.

Questa non è certamente la prima voce circolata sul web e volta a mettere in cattiva luce i due ragazzi. Fino a questo momento, però, i due hanno sempre provato a restare impassibili dinanzi le critiche e i pettegolezzi. In ogni caso, i fan sperano vivamente di sbagliarsi sul loro conto, tuttavia, solo il tempo fornirà tutte le risposte.