Isola dei Famosi cancellato? Ecco coca accade dietro le quinte di Mediaset

In queste ore sta circolando una notizia piuttosto consistente che riguarda l’Isola dei Famosi e il fatto che il reality show potrebbe essere cancellato da Canale 5. A sganciare questa vera e propria bomba è stato il sito ThePipol, il quale ha svelato che, quella di quest’anno, potrebbe essere l’ultima edizione.

Si tratta di una notizia alquanto incresciosa e, soprattutto, inaspettata. Il pubblico da casa, infatti, è rimasto senza parole. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo e perché di questa decisione così inaspettata.

Mediaset ha cancellato l’Isola dei Famosi: cosa potrebbe sostituirlo

L’Isola dei Famosi potrebbe presto chiudere i battenti in quanto si vocifera che il reality show sarà cancellato. Mediaset, infatti, al momento non ha ancora rinnovato un contatto per dare il via ad una nuova edizione l’anno venturo. Pertanto, stando a quella che è la situazione attuale, pare proprio che il programma non verrà rinnovato. Questa scelta lascia parecchio perplessi per svariate ragioni. In primo luogo, la trasmissione sembrava essere in grado di regalare buoni ascolti alla rete.

Inoltre, quest’anno si è deciso anche di prolungare l’esperienza dei naufraghi in Honduras di un mese, cosa che accade solo quanto il programma va bene. Quindi, cosa c’è dietro questo cambio inaspettato di opinione? Probabilmente ci sono faccende interne difficili di cui nessuno è a conoscenza o, semplicemente, l’azienda vuole apportare una ventata di novità.

Possibile migrazione in Rai del reality show?

Se l’Isola dei Famosi sarà cancellato, dunque, cosa andrà in onda al suo posto? Voci di corridoio parlano addirittura di un possibile ritorno de La Talpa. Di questa ipotesi si era già parlato nei mesi scorsi, in cui si pensava ad un ritorno di tale reality show già a partire da quest’anno proprio in sostituzione di quello condotto da Ilary Blasi. In ogni caso, che fine farà L’Isola? Il programma verrà definitivamente smantellato o ci sarà una “migrazione”?

Pare che sia più probabile questa seconda ipotesi. Il reality show incentrato sulla sopravvivenza potrebbe spostarsi su altre reti. Si parla, addirittura, di un possibile ritorno sulla Rai, rete su cui la trasmissione è stata lanciata. Questo, chiaramente, implicherà anche un cambio di guardia per quanto riguarda la conduzione. Ad ogni modo, queste al momento restano solo ipotesi. L’unica cosa certa è che, per ora, il Biscione non ha rinnovato i contratti per una nuova edizione del programma.