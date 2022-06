Quanto è dimagrita Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi? Ecco cosa ha rivelato lei

I concorrenti dell’Isola dei Famosi devono patire, prima di tutto, la fame, per tale motivo spesso il pubblico è curioso di sapere quanti chili perdano i vari concorrenti. A dare delle informazioni sul suo peso è stata Guendalina Tavassi, la quale ha svelato quanto sia dimagrita durante questa esperienza.

La donna ha ammesso di aver patito davvero moltissimo tutta l’esperienza in Honduras. Nel momento in cui è rientrata a casa, infatti, ha dedicato molto del suo tempo a mangiare e a rimettersi in forze. Vediamo, dunque, tutto quello che è emerso.

Ecco quanto è dimagrita Guendalina Tavassi

Attraverso alcune Instagram Stories, Guendalina Tavassi ha svelato quanto sia dimagrita all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha esordito dicendo di essere stata davvero molto male nel corso dell’avventura, in quanto era devastata dalla fame. La sua permanenza nel reality show di Canale 5 è durata quasi tre mesi e, in tutto questo tempo, i kili persi da Guendalina sono circa 5. Al momento non sappiamo quale fosse il peso con cui l’influencer è partita per questa avventura.

Ad ogni modo, al di là di quanti kili pesasse prima di partire per l’Honduras, la cosa certa è che la Tavassi ha perso ben 5 kili. In realtà non si tratta di una cifra esorbitante, se si considera a quanto accaduto in passato ad altri naufraghi. Ci sono, infatti, ex concorrenti che sono arrivati a perdere addirittura 20 KG nel corso di tutta la loro esperienza nel reality show.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si sta dando al cibo: le dediche a Carmen

In ogni caso, Guendalina Tavassi è dimagrita 5 kili e per lei sono anche troppi. Nel momento in cui è tornata a casa, infatti, la protagonista si è subito dedicata al cibo. Attraverso le sue IG Stories pubblica spesso contenuti in cui si immortala mentre mangia. Dal dolce, al salato, alle colazioni, fino ad arrivare agli spuntini, la donna sta recuperando sicuramente le sue forze.

In diverse occasioni, poi, la Tavassi sta mandando dei messaggi alla sua ex compagna d’avventura Carmen Di Pietro. Come tutti i telespettatori dell’Isola avranno avuto modo di vedere, la showgirl è estremamente sofferente per la carenza di cibo. Pertanto, più volte la Tavassi ha deciso di dedicare alla donna alcune pietanze prelibate che sta degustando. Come la prenderà Carmen quando uscirà? Vedremo.