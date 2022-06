Barbara D’Urso resta a Mediaset? Arriva la decisione ufficiale dell’azienda

Dopo settimane, per non dire mesi, in cui si sono susseguiti rumor sempre diversi inerenti il futuro di Barbara D’Urso a Mediaset, finalmente è arrivata la verità. Stando a quanto si apprende dal sito ThePipol, infatti, pare proprio che le sorti di Lady Cologno siano state decise.

Il divorzio tra la presentatrice e la rete del biscione non avverrà, almeno non nel prossimo anno. Il contratto della donna, infatti, è stato prorogato di un altro anno. Vediamo, dunque, che ruolo avrà la presentatrice nei palinsesti della rete.

Contratto prorogato da Mediaset per Barbara D’Urso

Fumata bianca per Barbara D’Urso, che resta stabile a Mediaset. In questo periodo erano circolate diverse voci inerenti un ipotetico abbandono da parte della conduttrice delle reti del Biscione. A smentire queste voci era stata, In un primo momento, la diretta interessata. La donna, però, mantenne un tono piuttosto generico, pertanto, in molti si stavano domandando quali fossero davvero le sue sorti. Il contratto tra la d’Urso e Mediaset porta come data di scadenza quella del 31 dicembre 2022.

Stando a quanto emerso in queste ore, però, tale data è stata prolungata di un altro anno. Anche nella stagione 2022-2023, dunque, continueremo a vedere la conduttrice all’interno dei palinsesti di Canale 5. Al momento è giunta conferma ufficiale della permanenza della donna a Pomeriggio 5. Il programma quotidiano, infatti, continuerà ad andare in onda, probabilmente sempre al solito orario di quest’anno.

Ecco dove vedremo la D’Urso nei palinsesti del prossimo anno

Ci sono ancora dei dubbi, invece, per quanto riguarda le altre trasmissioni che un tempo Mediaset aveva assegnato a Barbara D’Urso. In primo luogo, pare che l’azienda non sia propensa a dare spazio ad una seconda edizione de La Pupa e il Secchione Show. Il programma è troppo dispendioso e, dal punto di vista degli ascolti, non è riuscito a soddisfare le aspettative della rete.

Per quanto riguarda Live non è la D’Urso e Domenica Live, invece, non si sa se tali format possano ritornare oppure no. Le probabilità, però, almeno per il momento sono piuttosto basse. Questo, dunque, vuol dire che Lady Cologno continuerà ad essere in Mediaset con una presenza estremamente limitata rispetto al passato. Per i suoi sostenitori, però, questo è sicuramente meglio di niente. Non ci resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti in merito.