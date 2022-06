Grande Fratello Vip 7 concorrenti: ecco i nomi dei primi (quasi certi) partecipanti

In queste ore stanno trapelando i nomi dei primi quasi certi concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, la numero 7. Anche stavolta pare che Alfonso Signorini stia puntando su di un cast d’eccezione, che dovrà essere in grado di soddisfare le aspettative della rete.

Nei giorni scorsi sono stati davvero moltissimi i rumor trapelati in merito ai possibili partecipanti di questa edizione, tuttavia, alcuni sono stati prontamente smentiti, come ad esempio la notizia inerente la partecipazione di Manuela Arcuri. Ad ogni modo, da poco sono emersi i nomi di coloro i quali realmente potrebbero prendere parte a quest’avventura.

Ecco i nomi dei primi concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Il primo nome che si sta facendo sempre più spazio in rete riguarda Antonella Fiordelisi. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, che ha fatto molto discutere di sé anche per le querelle con Elisabetta Gregoraci, pare possa essere annoverata tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Oltre a lei, però, sono emerse anche altre indiscrezioni. Anche Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez, potrebbe prendere parte a questa avventura.

Di recente sono trapelate anche delle voci secondo cui la showgirl pare non abbia preso di buon grado questa ipotesi. Stando a quanto emerso, la donna non avrebbe accolto positivamente il fatto che il suo ex, nonché padre di Luna Marie, voglia decidere di trovare la fortuna all’interno di un reality show. Altro nome circolato in rete in queste ore è quello di Federico Fashion Style. Dopo la partecipazione in qualità di opinionista de La Pupa e il Secchione Show, l’hair-stylist potrebbe cimentarsi in questo nuovo reality, ma come partecipante a tutti gli effetti.

Le altre ipotesi e i nomi smentiti

Proseguendo nella lista dei quasi certi concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip 7 vediamo che spunta anche il nome di Gigliola Cinquetti. A seguire Max Felicitas, attore a luci rosse ritenuto essere un po’ l’erede di Rocco Siffredi. Infine, poi, ci sono Asia Gianese e Patrizia Groppelli.

Specie di quest’ultima si era già parlato nelle scorse settimane e, considerando che il suo nome non è stato ancora smentito, si rafforza sempre di più la convinzione di vederla nella casa. Come è possibile vedere, sono venuti meno i nomi di Manuela Arcuri e Alvaro Vitali che, a quanto pare, non sembrerebbero aver mandato in porto gli accordi con l’azienda. Nel caso dell’Arcuri pare addirittura che non ci sia stato nessun tipo di contatto tra lei e gli autori.