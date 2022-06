Eruttazione in diretta all’Isola dei Famosi: Ilary Blasi sconvolta. Cosa è successo

Lunedì 6 giugno è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi in cui c’è stato un episodio alquanto esilarante inerente un’eruttazione in diretta. La messa in onda è stata quasi totalmente incentrata su delle sfide.

Con l’arrivo di Soleil Sorge e Vera Gemma il gruppo è stato suddiviso in due squadre. I protagonisti hanno dovuto affrontare delle prove volte a vincere delle ricompense e a decretare i primi nominati al televoto. Ebbene, proprio durante una prova è accaduto l’impensabile.

L’eruttazione in diretta all’Isola dei Famosi

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi c’è stata un’eruttazione in diretta. I naufraghi erano divisi in due squadre e si sono dovuti cimentare in delle prove. Durante una di esse c’è stato un episodio esilarante. Nello specifico, Edoardo e Maria Laura (per la squadra di Soleil) e Gennaro e Vera Gemma (per la squadra di quest’ultima) hanno dovuto superare una prova per stomaci d’acciaio. Nello specifico, hanno dovuto ingurgitare delle pietanze tipiche del posto a cui noi italiani non siamo certamente abituati.

Il primo piatto era composto da zampe di gallina e cavallette fritte. Il secondo, invece, era caratterizzato dai testicoli di un toro. Mentre l’ultimo era un intruglio composto da cibi davvero impensabili da mixare. Ebbene proprio durante l’esecuzione della prova, dallo studio si è avvertito qualcosa di decisamente inatteso che ha lasciato un po’ tutti senza parole.

La reazione di Ilary Blasi e dei presenti

Un concorrente, infatti, ha dato luogo ad un’eruttazione in diretta che tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi ha sentito. La stessa conduttrice ci ha tenuto a porre l’accento sulla cosa e non ha potuto fare a meno di mostrarsi basita. In seguito, poi, in studio è scoppiata una risata contagiosa anche per le particolari espressioni presenti sul viso dei vari concorrenti.

Ad ogni modo, al momento non è chiaro chi sia stato l’autore o l’autrice di quel rumore così imbarazzante. Dopo la prova, che è stata vinta dalla squadra di Vera Gemma, la quale è riuscita a bere prima della squadra avversaria l’intruglio, la conduttrice ha glissato la questione. L’attenzione, infatti, si è focalizzata essenzialmente sulla ricompensa, che consisteva in una porzione piuttosto abbondante di formaggio e di caffè, che ha potuto degustare il gruppo dei vincitori della prova.