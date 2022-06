Roger Balduino torna all’Isola dei Famosi: spunta un nuovo e imbarazzante problema di salute

Roger Balduino è tornato all’Isola dei Famosi ed ha svelato i retroscena del suo abbandono. Attraverso delle Instagram Stories, però, il giovane si è lasciato andare un po’ di più, arrivando a fare delle confessioni piuttosto intime.

A quanto pare, il problema alla caviglia non è stato l’unico che lo ha spinto a dover abbandonare il reality show. Nell’ultimo periodo si era manifestato un nuovo disturbo, piuttosto imbarazzante, che ha reso ancora più complicata la sua permanenza nel programma.

Roger torna all’Isola dei Famosi e svela i suoi problemi di salute

Durante la scorsa messa in onda dell’Isola dei Famosi, Roger Balduino ha parlato dei suoi problemi di salute, che lo hanno spinto ad andare via dal reality show. Nello specifico, l’ex naufrago ha detto che, se fosse dipeso unicamente da lui, avrebbe continuato questa avventura. Purtroppo, però, il medico non glielo ha permesso reputando assolutamente imprescindibile il suo rientro in Italia.

Ebbene, una volta tornato in territorio nazionale, il giovane ha potuto riprendere possesso della sua vita e sottoporsi alle cure adeguate. Durante l’ospitata nel programma di Ilary Blasi, il ragazzo ha anche spiegato di essersi bruciato un piede mentre era in Honduras. In studio, infatti, si è presentato con delle infradito, in quanto non riusciva a tenere le scarpe. In seguito, però, il protagonista ha mostrato anche un altro dettaglio, che ha fatto subito capire quale fosse l’altro suo problema di salute.

Balduino mostra ai fan un imbarazzante dettaglio

Roger Balduino, infatti, ha inquadrato la sua seduta all’isola dei Famosi ed ha ripreso un cuscino, che solitamente si usa per chi ha problemi di emorroidi. A quanto pare, dunque, oltre ai problemi fisici legati alla caviglia, l’ex concorrente è stato colpito anche dai disturbi che resero estremamente tormentata la permanenza nel programma per Enzo Paolo Turci. Questo problema, purtroppo, è un classico per i concorrenti del programma.

L’alimentazione alquanto scarsa e le condizioni disagiate in cui si trovano a vivere i naufraghi, infatti, porta spesso all’insurrezione di questa tipologia di problema. Lo stesso Roger, infatti, tra le sue Instagram Stories ci ha tenuto a precisare che, più del piede, la cosa che gli sta dando maggiore fastidio in questo momento riguarda proprio questo secondo problema. Adesso, però, che non è più sull’isola avrà sicuramente tutto il tempo di rimettersi in sesto.