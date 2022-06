Andrea Della Cioppa nuovo tronista di Uomini e Donne? Lui risponde e spara a zero su Veronica e Matteo

Andrea Della Cioppa ha rilasciato un’intervista a MondoTv 24 in cui ha parlato dell’eventualità di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne e non solo. Il ragazzo, infatti, ha anche espresso dei giudizi alquanto pungenti su Veronica e Matteo.

In particolare, il protagonista ha detto che, secondo il suo punto di vista, la Rimondi ha idealizzato un po’ troppo la sua scelta, finendo per travisare molti suoi comportamenti. Vediamo nello specifico cos’altro ha rivelato.

Andrea svela cosa risponderebbe se gli venisse chiesto di essere il nuovo tronista di Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista, Andrea Della Cioppa ha risposto alla domanda se accetterà o meno di diventare tronista di Uomini e Donne. Il talk show si è concluso e a settembre ripartirà una nuova ed esilarante edizione. In questi giorni si sta già cominciando a parlare dei papabili tronisti che occuperanno le tanto agognate sedie rosse. Come spesso è capitato in passato, i fan del programma si stanno domandando se la redazione deciderà di offrire alle non scelte dei tronisti di accettare questo incarico.

Tra i nomi papabili, in questo momento, c’è anche quello di Andrea, non scelta di Veronica. Il ragazzo, allora, ha risposto senza peli sulla lingua a questa domanda. In particolar modo, ha detto che accetterebbe molto volentieri di prendere parte a questa avventura. Il motivo è molto semplice, ovvero, perché crede profondamente nella trasmissione e desidera fortemente trovare l’amore.

Della Cioppa contro Veronica e Matteo

Tutti coloro i quali rispondono in maniera vaga alla proposta del trono, mentono secondo il giovane. Ad ogni modo, al momento non si ha alcuna certezza che la redazione di Uomini e Donne proponga ad Andrea Della Cioppa di diventare il nuovo tronista, ma i fan lo sperano. Intanto, nel corso dell’intervista, il ragazzo ha anche espresso il suo giudizio su Matteo e Veronica. A suo avviso, la donna ha idealizzato troppo la sua scelta.

Matteo è sempre stato un ragazzo estremamente plateale. Anche durante le esterne amava mettersi in mostra. Per tale motivo, a suo avviso, dietro quell’aspetto da principe azzurro, in realtà, si cela una persona completamente diversa. Andrea, però, non ha voluto assolutamente augurare il male a Veronica, sta di fatto che spera di sbagliarsi. In ogni caso, solo il tempo sarà in grado di fornire tutte le risposte al riguardo. Per il momento, tutto procede a gonfie vele tra i due.