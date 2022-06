Scontro tra Giulia De Lellis e Elisa Visari, interviene Andrea Damante: “Tutte p***”

In queste ore è in atto una vera e propria guerriglia tra Giulia De Lellis e l’attuale compagna di Andrea Damante, Elisa Visari. Tutto è partito nel momento in cui l’influencer ha pubblicato un video ironico su TikTok legato agli ex fidanzati.

Tale battuta è stata subito ripresa dalla Visari, che subito ha replicato a tono. Sulla faccenda, però, sono intervenuti anche i rispettivi fidanzati delle due protagoniste. Specie la risposta di Andrea ha lasciato tutti molto perplessi.

La querelle tra De Lellis e Visari

Tra Giulia De Lellis ed Elisa Visari non scorre buon sangue? Questa è l’impressione venuta fuori in queste ore. Nello specifico, tutto è nato nel momento in cui la prima ha ironizzato sugli ex fidanzati. Elisa ha subito risposto, sempre attraverso un video sui social, alludendo al fatto che la sua “rivale” fosse ridicola a fare ancora queste cose alla sua età. Ad ogni modo, dopo questa querelle, Giulia ha registrato delle Instagram Stories in cui, innanzitutto, ci ha tenuto a chiarire di non essere affatto in crisi con Carlo.

Successivamente, ha esortato tutte le persone che la seguono ad evitare di fare questi viaggi mentali così contorti. A suo avviso, dunque, la gente avrebbe esagerato montando su un caso laddove non fosse assolutamente necessario. Ad ogni modo, sullo scontro De Lellis Visari è intervenuto anche Andrea Damante. Il ragazzo è stato raggiunto dal portale ThePipol ed ha espresso il suo parere. (Continua dopo la foto)

Le parole di Andrea Damante sulla presunta lite tra Giulia ed Elisa

In particolar modo, il DJ ha reputato tutte “p***” queste stoccate social. Il protagonista si è limitato a dire solamente questo, quasi come se non volesse assolutamente entrare in queste faccende. Così facendo, però, ci è entrato eccome. Ad ogni modo, a fronte della risposta così esplicita di Andrea Damante sulla querelle De Lellis Visari, decisamente più sottotono è stata quella di Carlo.

Quest’ultimo, infatti, pare non si sia lasciato scalfire minimamente da tutta la faccenda. A palesare il suo punto di vista è stata Giulia che, attraverso i social, ha detto che, per fortuna, il suo fidanzato è una persona intelligente e matura. Carlo ha capito sin dal primo momento che non fosse il caso di prestare attenzione alla cosa. Per tale motivo, pare si sia fatto scivolare decisamente tutto addosso.