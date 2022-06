Isola dei Famosi nuovo concorrente? Dopo Soleil arriva proprio lui: il rumor

Nella puntata del 6 giugno dell’Isola dei Famosi c’è stato lo sbarco in Honduras di Soleil Sorge e Vera Gemma, dopo di loro, però, potrebbe esserci un nuovo “concorrente”. In queste ore, infatti, si sta facendo sempre più largo l’ipotesi di vedere proprio lui all’interno del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Chi? Naturalmente Alex Belli.

L’attore potrebbe presto sbarcare in Honduras per movimentare un po’ la situazione tra i naufraghi. Il suo ruolo, chiaramente, sarebbe quello di “disturbatore” e non di naufrago a tutti gli effetti. Ma vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Il possibile sbarco di un nuovo concorrente all’Isola dei Famosi: quando avverrà?

In un modo o nell’altro, Alex Belli deve sempre far parlare di sé. L’Isola dei Famosi, infatti, pare si stia accingendo a guadagnare un nuovo concorrente speciale. L’attore potrebbe mettersi presto su di un aereo per raggiungere le spiagge honduregne e creare un po’ di dinamiche, come è sempre stato nel suo stile. A quanto pare, gli spettacolini trash di cui si sono resi protagonisti Alex e Soleil in passato, seppur estenuanti e logoranti, hanno attirato l’attenzione del pubblico da casa.

Questo, quindi, sta facendo avanzare sempre di più l’ipotesi di assistere ad una nuova convivenza nel reality show tra i due protagonisti. Come già detto, però, quella di Alex sarà solamente una comparsa. Ricordiamo che mancano solo 3 puntate alla finale di questa edizione del reality show, pertanto, Ilary Blasi potrebbe avere in serbo un colpaccio per chiudere in bellezza questa edizione.

I recenti gossip su Alex Belli

Gli ascolti dell’Isola dei Famosi sono stati abbastanza buoni fino a questo momento, tuttavia, pare sia comunque necessario dare luogo ad una spinta verso l’alto. Essa potrebbe essere determinata proprio da Alex Belli. Quest’ultimo non è ancora intervenuto sulla faccenda e, almeno per il momento, sembra essere ancora nella sua factory insieme con Delia Duran.

Ieri, inoltre, i due hanno ricevuto anche la visita di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, i quali hanno cenato a casa loro. Tra i quattro sembra essere nato un ottimo rapporto professionale, nonché un’amicizia. Lo stesso, invece, non può dirsi per Barù. In questi giorni, infatti, Alex si è reso protagonista di alcune frecciatine rivolte all’enologo. L’ultima risale proprio a ieri in cui Belli ha voluto fare dell’ironia sullo chef mentre cucinava della carne alla brace.