Lucas Peracchi mortifica Mercedesz Henger: il triste commento sull’aspetto fisico

In queste ore, Lucas Peracchi si è reso protagonista di una frase davvero poco garbata nei confronti di Mercedesz Henger. I due sono stati fidanzati per diverso tempo, ma la loro relazione è giunta al termine circa un anno fa.

Anche se è trascorso parecchio tempo da quel momento, però, tra i due pare ci sia ancora qualcosa di irrisolto. Proprio di recente, infatti, il giovane ha espresso un parere davvero poco garbato nei confronti della sua ex. Vediamo cosa ha detto e qual è stata la reazione del web.

Il commento sgradevole di Lucas Peracchi contro Mercedesz

Lucas Peracchi ha lanciato una stoccata alquanto velenosa contro Mercedesz Henger. Il giovane ha dato luogo ad un botta e risposta con i fan in cui è stata tirata in ballo anche l’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. In particolar modo, a Luca è stato chiesto di esprimere un parere in merito all’aspetto fisico della sua ex. Il personal trainer, allora, senza peli sulla lingua ci è andato giù in maniera decisamente pesante e poco elegante.

Nello specifico, il protagonista ha pubblicato due foto della donna che la ritraggono in due momenti differenti della sua vita. In uno scatto è raffigurata lei all’Isola dei Famosi, sicuramente non in posa tattica, mentre la seconda è una foto scattata in posa per Instagram. In questo secondo scatto, la giovane mostra un fisico scolpito e delineato grazie agli allenamenti che faceva insieme al suo fidanzato.

I fan della Henger “massacrano” Luca per la gaffe

Lucas Peracchi, allora, ci ha tenuto a precisare che la differenza fisica di Mercedesz Henger da quando era allenata da lui ad oggi che, invece, non si sta allenando, è lampante. Il protagonista, però, ha detto di non voler andare oltre per evitare di dare luogo a polemiche. Purtroppo per lui, però, gli utenti del web non hanno affatto apprezzato il suo commento, ma non solo.

Oltre a reputarlo decisamente inappropriato, infatti, molte persone hanno notato anche altro. L’immagine che ritrae Mercedesz sull’Isola, infatti, non è di questa edizione, ma risale a quando partecipò nel 217. Pertanto, il commento di Lucas risulta anche totalmente fuori contesto. I fan di Mercedesz, chiaramente, non hanno potuto fare a meno di intervenire sulla faccenda difendendo la loro beniamina ed attaccando duramente l’ex volto di Uomini e Donne. Al momento, infatti, il commento pare sia stato rimosso, forse si è reso conto della gaffe.