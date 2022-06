Isola dei Famosi: “Due naufraghi erano d’accordo” smontato il teatrino, ecco chi sono

In queste ore sono emerse delle notizie piuttosto interessanti che riguardano due naufraghi dell’Isola dei Famosi, i quali pare fossero d’accordo sin dal primo momento. Queste confessioni sono state fatte da alcuni ex concorrenti del reality show di Canale 5.

Le persone in questione sono Guendalina Tavassi e Clemente Russo. I due sono stati ospiti di Barbara D’Urso ed hanno fatto delle confessioni inaspettate. Nel dettaglio, hanno rivelato di aver ascoltato delle conversazioni private tra i due protagonisti incriminati. Ecco di chi si tratta.

Le segnalazioni su due naufraghi dell’Isola dei Famosi che sarebbero d’accordo

A quanto pare, all’Isola dei Famosi ci sarebbero due naufraghi che si sono messi d’accordo fin dall’inizio per dare luogo ad una strategia. I protagonisti di questo increscioso episodio sono Estefania Bernal e Roger Balduino. Guendalina, infatti, a Pomeriggio 5 ha rivelato di aver origliato alcune conversazioni private intercorse tra i due mentre le telecamere non li riprendevano. L’influencer ha detto di aver sentito che la modella dicesse al suo interlocutore di continuare con questa strategia.

Nello specifico, la Bernal avrebbe architettato un finto flirt nella speranza di riuscire a guadagnare quante più clip possibili nel reality show. In un primo momento, tale strategia ha funzionato ma, a lungo andare, le cose sono capitolate. Roger, infatti, si è stancato di tutto ciò ed ha smascherato lui in primis la modella rivelando il loro piano. In studio tutti sono apparsi d’accordo con la Tavassi, anche Clemente Russo e Laura Maddaloni.

La reazione del diretto interessato

Anche loro hanno ritenuto i due naufraghi dell’Isola dei Famosi complici di questo teatrino. La cosa strana, però, è che anche Roger non è apparso dissenziente dinanzi simili accuse. L’ex concorrente, che è stato costretto ad abbandonare il programma a causa di alcuni problemi di salute, si è trovato spalle al muro. In effetti, lui stesso ha palesato in una precedente puntata di aver dato luogo ad una strategia con Estefania.

Questo, però, non lo rende certamente meno colpevole. In molti, infatti, ritengono che i due abbiano uguali colpe, in quanto siano da sempre stati complici. Il fatto che il modello, ad un certo punto, si sia stufato di portare avanti il teatrino, però, non serve sicuramente ad alleggerire la sua coscienza. Cosa ne penserà in tutto ciò la Bernal? Non ci resta che attendere per scoprirlo.