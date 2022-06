Alessandro e Sophie svelano il posto più strano in cui hanno fatto l’amore: poi confessioni sui figli

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno rilasciato un’intervista su Chi Magazine in cui hanno parlato del loro rapporto ed hanno anche fatto delle confessioni piuttosto piccanti sulla loro intimità.

Inoltre, i due si sono soffermati anche sul discorso inerente i figli. Entrambi sembrano essere piuttosto pronti ad avere un bambino, cosa che quindi potrebbe avvenire tra non molto. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Le confessioni intime di Sophie e Alessandro

Sull’ultimo numero del magazine di Alfonso Signorini è presente un’intervista di coppia fatta ad Alessandro e Sophie. I due hanno rivelato di essere davvero molto felici insieme. Da quando sono usciti dalla casa del GF Vip, infatti, non si sono mai separati. Ad un certo punto, poi, hanno fatto delle confessioni in merito al posto più strano in cui hanno fatto l’amore. I due hanno ammesso, innanzitutto, di avere una vita sessuale molto attiva, sta di fatto che superano il record di 4 volte a settimana di Jennifer Lopez e Ben Affleck.

La coppia, infatti, è solita avere rapporti almeno tre volte in più rispetto ai due vip sopracitati. Entrambi sono apparsi piuttosto felici e fieri di questa cosa, sta di fatto che hanno ammesso che per loro l’attrazione fisica è una cosa decisamente importante. Tra i posti più strani in cui hanno fatto l’amore, invece, c’è l’aereo. La tratta era Milano-Dubai e, probabilmente, i due si sono chiusi nel bagno del velivolo.

Basciano e Codegoni presto genitori? La rivelazione

Ad ogni modo, al di là dell’affinità fisica, che ormai sembra essere un dato di fatto, Alessandro e Sophie sono anche molto affini dal punto di vista caratteriale. Entrambi, infatti, sono molto proiettati sul futuro e sul concetto di famiglia. Alessandro ha già un figlio, che anche la sua compagna ama alla follia. I due, però, hanno il desiderio di avere un bambino insieme.

Nello specifico, desidererebbero tanto una femminuccia. A tal proposito, hanno già pensato al nome che vorrebbero darle, ovvero, Celine. Sophie ha aggiunto di aver sempre avuto la voglia di essere una mamma giovane, proprio come lo è stata la sua. Per tale ragione, il suo obiettivo è quello di riuscire ad avere un figlio entro e non oltre i prossimi 2 anni. La coppia, poi, si sta molto dedicando anche al lavoro e al loro futuro professionale.