Oroscopo 9 giugno 2022: Cancro in cerca di attenzioni, Capricorno determinati

Secondo l’oroscopo del 9 giugno, i nati sotto il segno del Leone dovrebbero rimandare delle decisioni. Gli Ariete devono rassegnarsi, mentre i Bilancia devono risolvere delle faccende in sospeso.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non tutte le ciambelle vengono col buco. Per tale ragione, mettetevi l’anima in pace, non potete controllare tutto. Evitate i litigi, soprattutto con le persone a cui tenete particolarmente.

Toro. I doppi giochi potrebbero rivelarsi un’arma a doppio taglio. Cercate di essere onesti in amore, innanzitutto con voi stessi. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, attenti alla concorrenza.

Gemelli. Alti e bassi per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Talvolta tendete a chiudervi in voi stessi e a non lasciare a nessuno la possibilità di entrare. L’oroscopo del 9 giugno vi invita ad essere più trasparenti.

Cancro. I nati sotto questo segno sono alla ricerca di attenzioni. Dal punto di vista professionale è importante avere i piedi per terra e non lasciarsi condizionare da quello che pensano gli altri.

Leone. Interessanti risvolti dal punto di vista professionale. Se vi sentite confusi e indecisi su una decisione da prendere, meglio rimandare. Questo non è il momento più lucido della vostra vita.

Vergine. Cambiamenti importanti sono in arrivo per voi. Tenete gli occhi ben aperti e non permettete a nessuno di ostacolare i vostri obiettivi. In ambito professionale ci sono delle conseguenze per delle scelte fatte.

Previsioni 9 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dal punto di vista professionale ci sono delle questioni da risolvere. Per quanto riguarda la sfera privata, invece, è bene che parliate chiaro se qualcosa non dovesse essere di vostro gradimento.

Scorpione. La passione è al centro dei vostri desideri in questo momento. Cercate di essere lungimiranti dal punto di vista professionale. Ottimo momento per fare degli investimenti interessanti.

Sagittario. L’amore va e viene. Talvolta vi sentite le persone più appagate e felici del mondo e, improvvisamente, tutto crolla e vi sentite la terra tremare sotto i piedi. Cercate di mantenere la calma.

Capricorno. Siete molto determinati nel raggiungere i vostri obiettivi. Non siate troppo pretenziosi in amore. Spesso bisogna scendere a dei compromessi per essere in accordo con gli altri.

Acquario. L’Oroscopo del 9 giugno vi invita a godervi un po’ di più i momenti belli della vita. Spesso tendete ad essere un po’ troppo pessimisti e vi fate un quantitativo di problemi eccessivo.

Pesci. In amore vi sentite un po’ sballottati a destra e a manca. Questo, però, è il prezzo da pagare quando si decide di proiettarsi di più su rapporti frenetici che non danno mai la possibilità di avere troppe certezze.