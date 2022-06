Gemma Galgani a Uomini e Donne: ecco svelato il destino della dama bianca

Nell’ultimo periodo di messe in onda di Uomini e Donne, moltissimi telespettatori si sono domandati quali potessero essere le sorti di Gemma Galgani all’interno del programma. In molti hanno cominciato a sospettare che la donna potesse abbandonare la trasmissione.

Le dinamiche in cui è stata coinvolta sono state davvero blande, per tale motivo in molti hanno cominciato ad avere dei sospetti. Adesso, però, sembra sia arrivata finalmente una risposta definitiva sulle sorti della dama nel talk show di Maria De Filippi.

Ecco il destino di Gemma a Uomini e Donne

Uomini e Donne ha chiuso i battenti da circa una settimana e i fan si stanno chiedendo quale sarà il destino di Gemma Galgani. La dama, di solito, si trovava sempre al centro di dinamiche che, in molti casi, sono andate avanti anche per puntate intere. Nell’ultimo periodo, però, di lei si è parlato poco e niente, soprattutto a causa della scarsità di corteggiatori venuti in studio per conoscerla. Questo ha fatto sorgere dei sospetti in molti telespettatori.

Forse l’era di Gemma è passata ed è giunto il momento di cedere il posto a qualcun’altra? La predestinata sembrava essere Ida Platano. La donna rispecchia molto la Galgani, solo con qualche anno in meno. Ad ogni modo, per alcuni sarà una lieta notizia apprendere che, in realtà, Gemma continuerà ad essere all’interno del programma pomeridiano di Canale 5.

I progetti futuri della Galgani

Stando a quanto rivelato dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over“, infatti, sembrerebbe proprio che nessuno voglia “cacciare” Gemma Galgani dal parterre. Malgrado Maria De Filippi sia solita apportare delle modifiche in corso d’opera nelle sue trasmissioni, l’allontanamento della torinese non sembra essere un’opzione. Chiaramente, Gemma potrebbe decidere volontariamente di andare via, tuttavia, al momento non è paventata questa ipotesi.

Anche per la prossima stagione del talk show, dunque, dovrebbe assistere ai continui battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma non solo. Assisteremo anche alle nuove conoscenze di cui si renderà protagonista la dama. Riuscirà il prossimo anno a coronare il suo sogno d’ammore, oppure no? Solo il tempo potrà darci tutte le risposte. Al momento, ciò che si sa è che Gemma si dedicherà ai suoi affetti e alle sue amicizie. Nel corso di questa estate, infatti, la donna dovrebbe incontrare la sua fedele amica Ida Platano.