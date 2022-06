Lory Del Santo insulta la produzione dell’Isola dei Famosi: “Programma indegno” cosa succede (FOTO)

In queste ore stanno facendo molto scalpore delle dichiarazioni provenienti dall’account Instagram di Lory Del Santo contro l’Isola dei Famosi. La showgirl è stata eliminata dal programma lo scorso lunedì e, pertanto, si è impossessata nuovamente del suo cellulare e dei suoi social, almeno così sembra.

Da un po’, infatti, la protagonista sta pubblicando dei messaggi alquanto criptici e bizzarri sul suo profilo. Alcuni di essi sono un vero attacco diretto contro la produzione del reality show e i membri che ne fanno parte. Vediamo cosa è successo.

Gli attacchi contro l’Isola dei Famosi

Lory Del Santo ha pubblicato dei commenti dal suo account Instagram contro l’Isola dei Famosi. Soprattutto in uno di essi si legge che la donna ha definito indegno il programma. Esso non sarebbe stato rispettoso dell’eccelsa persona che lei rappresenta. Gli attacchi, poi, si sono riferiti anche a Nicola Savino è Vladimir Luxuria. In particolar modo, il primo è stato definito come un opinionista totalmente inutile e non pervenuto all’interno del reality show.

Su Vladimir, invece, i commenti sono stati decisamente più forti. Innanzitutto, Lory pare si sia rivolta a lei parlando al maschile e nominandola con il suo nome di battesimo, ovvero, Wladimiro Guadagno. Dopo questa, che per l’opinionista è sicuramente una grande offesa, Lory ha anche definito la protagonista come irriverente e irrispettosa nei suoi riguardi. Qualcosa, però, sembra non quadrare. La showgirl, infatti, pare si stia facendo dei complimenti da sola attraverso il suo profilo Instagram.

Cosa sta succedendo dietro l’account di Lory Del Santo?

Qualcosa di strano, dunque, sta succedendo.in molti hanno cominciato a credere che Lory Del Santo abbia creato dei profili fake per fingersi dei suoi fan e farsi i complimenti da sola. Altri, invece, ritengono che dietro tale account ci sia il manager dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Deianira Marzano ha affrontato la questione dichiarando che quest’ultimo, però, non c’entri assolutamente nulla con questa storia.

Molto probabilmente, dietro tutti questi commenti provenienti dall’account di Lory ci sarebbero terze persone, ovvero, quelle a cui la del Santo ha affidato la gestione dei suoi social prima di partire per l’Honduras. Al momento, però, la diretta interessata non si è ancora sbilanciata sulla faccenda svelando come stiano le cose una volta per tutte. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere come andrà a finire.