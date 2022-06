Alfonso Signorini rompe il silenzio sul cast del GF Vip 7: ecco cosa è emerso e data inizio

In questo periodo si sta molto parlando dell’ipotetico cast che andrà a comporre il GF Vip 7 e sulla faccenda è intervenuto anche Alfonso Signorini. Numerosi sono stati i nomi fatti in merito ai possibili concorrenti del reality show di Canale 5, alcuni dei quali anche già smentiti.

Ad ogni modo, in queste ore è stato direttamente il conduttore a dare qualche informazione in più in merito ai vipponi che abiteranno la casa più spiata d’Italia. Vediamo, dunque, che cosa ha rivelato.

Alfonso Signorini sulla questione Katia Ricciarelli

Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio in merito al cast del GF Vip 7. In particolar modo, attraverso il magazine Chi, il conduttore ha dichiarato di essere a conoscenza di tutti i rumor circolati in questo periodo sulla faccenda. In primo luogo, ha voluto parlare dell’affaire Katia Ricciarelli come opinionista della trasmissione. A tal proposito, il giornalista ha smentito categoricamente questa voce. La cantante lirica, infatti, non è stata assolutamente annoverata nel cast della prossima edizione del reality.

Questo fa avanzare, dunque, le ipotesi di vederla invece a Tale e Quale Show a gareggiare contro le Principesse Selassié, che recentemente sono state confermate nel cast del programma Rai. La faccenda opinionisti, dunque, resta ancora irrisolta. Signorini non ha voluto dare nessuna anticipazione in merito alle persone in trattativa con la trasmissione per ricoprire questo incarico.

Altre info sul cast e data inizio GF Vip 7

In relazione al cast dei concorrenti del GF Vip 7, invece, Alfonso Signorini ci ha tenuto a precisare di aver appreso di nomi completamente inventati. Molti dei possibili concorrenti trapelati in queste ore, dunque, sarebbero dei fake. Ma sarà davvero così, oppure il conduttore sta facendo il possibile per depistare il pubblico in modo da mantenere l’effetto sorpresa? Questo solo il tempo potrà chiarirlo.

Nel frattempo, sul web è trapelata anche la data di inizio di questa edizione del GF. Sulla pagina Instagram Tvblog, infatti, un utente ha chiesto di dare qualche informazione in merito al reality show. Chi gestisce questo account ha affermato con certezza che esiste già una data prestabilita. Il Grande Fratello Vip 7, infatti, dovrebbe cominciare lunedì 19 settembre 2022. Al momento, però, lo staff del programma non ne ha data l’ufficialità, pertanto, le cose potrebbero cambiare in corso d’opera come spesso è capitato per molti programmi Mediaset.