Bufera Lory Del Santo: ecco chi c’è dietro i commenti auto-commemorativi (FOTO)

Nel corso della giornata di ieri è sorta una vera e propria bufera contro Lory Del Santo a causa della comparsa di commenti auto-commemorativi pubblicati dal suo account. In un primo momento, tutti gli utenti del web hanno pensato che fosse la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi ad essersi scritta quei commenti da sola fingendosi dei fan.

In seguito, poi, si era pensato che fosse tutta opera dello staff che, in questo periodo, sta gestendo i profili social della donna. Ebbene, proprio tale equipe ha deciso di intervenire chiarendo cosa sia successo in realtà. La spiegazione data, però, non ha affatto convinto il pubblico.

Ecco chi c’è dietro i commenti di Lory Del Santo

Sul profilo Instagram di Lory Del Santo sono apparsi dei commenti auto-commemorativi volti ad elogiare l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi dando luogo ad una bufera. Gli utenti del web, infatti, hanno cominciato ad accusare la donna di avere degli account fake dai quali si spaccia per suoi fan e si fa complimenti da sola. Lo staff della showgirl, però, ci ha tenuto a fare chiarezza sulla faccenda. Chi sta gestendo il profilo della donna, ovvero una sua cara amica, ha dichiarato di essere lei dietro quei commenti.

La persona in questione, però, ha asserito di essersi solamente limitata a copiare i numerosi messaggi ricevuti in direct dai fan di Lory condividendoli sotto forma di commenti. La donna credeva che il pubblico avrebbe capito che si trattasse di una copia, effettuata solo per mantenere la privacy delle persone che si sono esposte così tanto nei confronti della loro beniamina.

Scoppia una nuova bufera per le dichiarazioni dello staff

Lo staff, poi, ha pubblicato anche gli screenshot originali di tali conversazioni oscurando le immagini degli artefici. I loro nomi, però, risultano visibili, pertanto, la loro privacy non sarebbe stata assolutamente tutelata. Ad ogni modo, il commento dello staff di Lory Del Santo non ha fatto altro che aumentare la polemica. In primo luogo, molti utenti non credono a questa bizzarra versione dei fatti, reputandola alquanto lacunosa e obsoleta.

In secondo luogo, poi, diverse persone hanno ritenuto assolutamente inopportuno ricopiare il messaggio contenente le gravi accuse contro Vladimir Luxuria, la quale è stata chiamata con il suo nome originale, ovvero, Wladimiro Guadagno. Se chi gestisce l’account della showgirl ha voluto tessere le lodi della donna, per quale motivo non ha censurato simili gravi accuse? Si apre un nuovo caso.