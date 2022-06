Mercedesz Henger sotto accusa all’Isola dei Famosi: spuntano filmati inediti di insulti contro una naufraga

Mercedesz Henger è finita sotto attacco all’Isola dei Famosi a causa di alcuni filmati inediti che la riguardano. Nello specifico, sono emerse delle clip in cui la figlia di Eva parla molto male di una protagonista di questa edizione del programma.

La persona in questione è Soleil Sorge. A quanto pare, tra le de non c’è mai stata una bella sintonia. Anche se in puntata hanno provato a fare finta di nulla, adesso sembra chiaro che qualcosa non quadri. Ecco cosa è emerso nello specifico.

Le parole di Mercedesz Henger contro Soleil Sorge all’Isola

In queste ore sono stati diffusi dei filmati in cui si vede Mercedesz Henger parlare male di Soleil all’Isola dei Famosi. Lei e Maria Laura si stavano confrontando su alcuni concorrenti quando, ad un certo punto, è stata tirata in ballo la Sorge. L’ex di Paolo Brosio ha espresso parole decisamente positive per descrivere la piratessa, sta di fatto che l’ha definita come una ragazza molto simpatica e affabile. La giovane ha ammesso di averla molto rivalutata, anche in occasione del suo percorso a La Pupa e il Secchione Show.

Nell’udire queste parole, però, la figlia di Eva Henger ha storto il naso e le ha chiesto come facesse a reputare simpatica una persona come Soleil. In seguito, poi, ha aggiunto che, probabilmente, in alcuni casi la Sorge potrebbe anche non risultare così sgradevole ma, nel complesso, la reputa una persona fortemente antipatica e con cui non vorrebbe avere nulla a che fare.

La rezione del web e possibile confronto di fuoco all’Isola dei Famosi

Tali affermazioni non hanno sorpreso più di tanto gli utenti del web, i quali erano già stati informati di questa ostilità mediante Deianira Marzano. L’influencer, infatti, aveva già detto alcun giorni fa che tra le due non scorresse affatto buon sangue. Mercedesz Henger, già prima di prendere parte all’Isola dei Famosi, pare abbia espresso dei concetti non proprio positivi verso Soleil.

Gli utenti del web, in questo momento, sono molto più orientati verso la Sorge. Quest’ultima, però, per ora non è ancora intervenuta sulla faccenda, probabilmente perché non è ancora al corrente di quanto accaduto. I telespettatori si augurano che in una delle prossime puntate del reality show condotto da Ilary Blasi possa esserci un confronto di fuoco tra le due sullo stile dello scontro tra Soleil e Delia al GF Vip 6.