Edoardo Tavassi lascia l’Isola dei Famosi? Ecco cosa è successo dopo il malore

In queste ore si sta molto parlando delle condizioni di salute di Edoardo Tavassi e Marco Cucolo, i quali sono finiti in infermeria all’Isola dei Famosi. I due naufraghi, infatti, non si trovano attualmente in compagnia degli altri concorrenti in quanto sono stati costretti ad andare a farsi visitare.

La produzione del programma ci ha tenuto ad informare il pubblico da casa del fatto che i due protagonisti avessero abbandonato temporaneamente la playa. Questo, dunque, ha fatto sorgere un brutto sospetto nei fan. Ecco cosa è successo.

Edoardo e Marco vanno in infermeria per problemi di salute

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo hanno lasciato temporaneamente l’Isola dei Famosi a causa di alcuni problemi di salute. Lo staff del programma ha informato il pubblico da casa del fatto che i due siano stati obbligati a fare delle visite mediche a causa di alcuni problemi. Per fortuna, però, sembra trattarsi di nulla di grave, rispetto a quanto accaduto ad esempio a Roger Balduino, il quale è stato costretto a dover abbandonare volontariamente il programma.

Ad ogni modo, a distanza di un bel po’ di ore da questo annuncio, di Marco ed Edoardo non si hanno più notizie. Questo sta facendo sorgere dei sospetti nei fan. In molti credono che i due possano decidere, addirittura, di lasciare anticipatamente il programma a causa dei problemi di salute che gli sono stati riscontrati. Fino a questo momento non era chiara la ragione del suo allontanamento, ma poi ci ha pensato Amedeo Venza a dare delle spiegazioni.

Tavassi e Cucolo costretti ad abbandonare l’Isola dei Famosi? Cosa gli è successo

L’influencer ha spiegato che Edoardo Tavassi si è allontanato dall’Isola dei Famosi per curare un problema ad un dente, pertanto non si tratterebbe di nulla di particolarmente grave. Andando sul profilo Instagram di Guendalina, invece, non è presente nessun riferimento allo stato del fratello. Anche lo staff che gestisce il profilo di Edoardo è completamente muto. Dopo aver pubblicato le ultime IG Stories, risalenti ormai a più di 24 ore fa, tutto sembra tacete totalmente.

Al momento mancano tre puntate alla finale di questa edizione del reality show. Se i due non torneranno con i concorrenti nella puntata di lunedì prossimo, potrebbe essere per loro obbligatorio andar via dal reality. Non sarebbe giusto, infatti, arrivare quasi di diritto alla finale saltando tutti i televoti flash a cui si darà luogo nei prossimi appuntamenti.