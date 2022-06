Ex dama del trono over di Uomini e Donne spara a zero contro Maria De Filippi “Faceva finta…”

Un’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a PiùDonna in cui ha parlato della sua esperienza nel talk show e del rapporto con Maria De Filippi. A proposito della conduttrice, la dama ha sparato a zero contro di lei portando alla luce degli altarini inediti.

La protagonista di questo sfogo è Angela Di Iorio, la quale si è sempre contraddistinta per le accese discussioni con Tina e Gianni a centro studio. A distanza di tre anni dalla sua uscita di scena, la donna si è voluta levare qualche sasso dalla scarpa.

Le dure accuse contro Maria De Filippi

L’ex dama di Uomini e Donne Angela Di Iorio ha parlato molto male del programma e di Maria De Filippi. In primo luogo, ha detto di non aver apprezzato l’atteggiamento della conduttrice in quanto spesso, quando lei era a centro studio, faceva finta di non capirla. Angela è stata spesso accusata di essere andata nel talk show alla ricerca di un uomo ricco da cui farsi mantenere e questo l’ha posta in una situazione piuttosto scomoda.

Soprattutto gli opinionisti la presero molto di mira. Tina e Gianni, infatti, l’hanno sempre attaccata moltissimo, al punto da spingere la protagonista ad andare via dal parterre. Una volta in studio la donna stette quasi per tirare dell’acqua addosso a Sperti tanto che perse il controllo. Ad ogni modo, malgrado i numerosi attacchi, ciò che l’ha fatta rimanere più male in assoluto sono stati i mancati interventi di Maria. Spesso la presentatrice prende la parola per difendere le persone che le stanno simpatiche, ma con lei non è mai successo.

L’appello alla conduttrice di Uomini e Donne

Secondo l’ex volto di Uomini e Donne, Maria De Filippi non sarebbe mai intervenuta in sua difesa in quanto le sceneggiate di Angela facevano comodo. Le dinamiche di cui spesso si rendeva protagonista, infatti, contribuivano a far crescere l’audience. La Di Iorio, poi, ne ha avute da ridire anche su Gemma Galgani. In un primo momento la donna difese la dama bianca, ricevendo in cambio solo ostilità.

Gemma, infatti, pare impedì ad un cavaliere del trono over di regalare una crociera ad Angela. Da quel momento in poi, anche il pensiero su Gemma cambiò radicalmente. Infine, la dama ha voluto concludere la sua intervista lanciando un appello alla padrona di casa. Nel dettaglio, ha detto che vorrebbe tanto un confronto con Maria. Accetterà?