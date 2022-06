Francesco Chiofalo operato: lui svela come sta adesso e mostra il suo volto sfigurato (FOTO)

Nel corso della giornata del 9 giugno, Francesco Chiofalo si è operato per rimuovere una massa posizionata nella cavità nasale. Il giovane ha tenuto aggiornati i fan in merito a tutto quello che gli è successo, sia prima sia dopo l’operazione.

Il personal trainer ha compiuto anche una scelta che molti hanno criticato, ovvero, si è mostrato subito dopo l’intervento con il volto ancora parecchio sfigurato e il sangue grondante dalle narici. Ad ogni modo, vediamo come sta adesso.

Perché Francesco si è operato e come sta adesso

Francesco Chiofalo si è operato. Un po’ di tempo fa, il giovane aveva scoperto di avere una nuova massa nascosta nel viso che i medici hanno ritenuto opportuno rimuovere per poi analizzare. Ricordiamo che il ragazzo è reduce da un tumore al cervello, sta di fatto che fu operato alcuni anni fa subendo un intervento piuttosto invasivo. Adesso, a distanza di un po’ di tempo, Francesco si è trovato a dover nuovamente recarsi in ospedale per sottoporsi ad una nuova operazione.

Prima di operarsi, il protagonista ha svelato di stare piuttosto male e di essere molto teso. A preoccuparlo non era tanto l’intervento in sé quanto, piuttosto, il responso dell’esame istologico. Tali risultati, però, si avranno solamente a distanza di un mese dalla rimozione della massa. Al momento, infatti, Chiofalo non sa se aveva un nuovo tumore, un nodulo benigno o una cisti.

La scelta di Chiofalo fa molto discutere

In ogni caso, dopo essere stato operato, Francesco Chiofalo è tornato a parlare ai suoi fan. Il giovane si è ripreso mentre era ancora sotto effetto dell’anestesia, pertanto, le sue condizioni non erano decisamente ottimali. In seguito, poi, una volta ripresosi un po’ di più, ha registrato dei video. In tali filmati, il giovane è apparso con il volto sfigurato e completamente insanguinato.

Il liquido ematico scivolava dalla cavità nasale in maniera piuttosto importante, ma Francesco ha continuato a raccontare come sia andata l’operazione. Tutto sembra essere riuscito, ma adesso bisogna attendere gli esiti dell’esame istologico. Molti utenti, però, hanno criticato la scelta di mostrarsi in quelle condizioni. Francesco, allora, ha spiegato che non si sarebbe potuto pulire il viso in quanto tutto sarebbe stato inutile perché il sangue sarebbe continuato ad uscire. Inoltre, avendo una cicatrice interna, non si può fasciare il naso in quando deve essere favorito il passaggio dell’aria.