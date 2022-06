Marco Cucolo si ritira dall’Isola dei Famosi: come sta adesso e le sorti di Edoardo

Marco Cucolo ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi in maniera anticipata. Poco dopo la messa in onda della puntata di lunedì scorso, il ragazzo è finito in infermeria insieme ad Edoardo Tavassi. La situazione è apparsa sin dal primo momento parecchio importante, sta di fatto che in molti hanno cominciato a domandarsi quali fossero le sorti dei due.

In un primo momento, si era temuto dell’abbandono del fratello di Guendalina, personaggio molto amato dal pubblico da casa, ma in realtà ad andare via è stato il suo compagno d’avventura. Ecco cosa è successo e come sta adesso.

Ecco perché Marco Cucolo è andato via dall’Isola dei Famosi: come sta

Da un po’ di ore è trapelata la notizia circa la dipartita dall’Isola dei Famosi di Marco Cucolo. Il compagno di Lory Del Santo ha deciso di andare via, poco dopo l’uscita della sua fidanzata, che è stata eliminata lunedì scorso. Ad ogni modo, in molti si stanno chiedendo cosa ci sia davvero dietro la decisione del protagonista. A quanto pare, Marco ha riscontrato dei problemi di salute piuttosto importanti. Probabilmente si tratta di faccende legate alla malnutrizione che i naufraghi vivono nel reality show incentrato sulla sopravvivenza.

Lo staff del ragazzo, al momento, si è limitato a condividere attraverso i social solamente la notizia inerente l’uscita di scena del compagno di Lory. La notizia, chiaramente, ha deluso molto i suoi fan, i quali si sono riversati sul suo account social per commentare l’accaduto. Diverse persone si sono dette molto dispiaciute per la faccenda, ma c’è anche chi non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata contro il programma. (Continua dopo la foto)

Quali sono le sorti di Edoardo all’Isola dei Famosi

Alcuni fan di Marco Cucolo, infatti, hanno attaccato l’Isola dei Famosi dipingendo la trasmissione come un covo di vipere. Il giovane, dunque, avrebbe fatto bene ad andare via e a tornare in Italia per riabbracciare la sua compagna e, soprattutto, per sottoporsi alle cure mediche del caso, Al momento, dunque, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno dei nuovi aggiornamenti a riguardo.

Per quanto riguarda Edoardo Tavassi, invece, i fan possono tirare un sospiro di sollievo. Il fratello di Guendalina non è nelle condizioni di dover abbandonare il programma. Il giovane ha avuto un problema ai denti, dovuto probabilmente all’alimentazione poco corretta fatta sull’Isola. Nel giro di qualche giorno dovrebbe fare ritorno tra i suoi compagni d’avventura.