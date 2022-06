Staff Isola dei Famosi replica a Lory Del Santo: bloccata la sua ospitata in studio? (FOTO)

In queste ore, lo staff dell’Isola dei Famosi ha deciso di replicare a quanto accaduto sul profilo Instagram di Lory Del Santo. Una volta uscita dal programma, sul profilo Instagram della showgirl si sono verificati dei comportamenti alquanto anomali.

Al di sotto di alcuni suoi post sono apparsi dei commenti, provenienti dal suo stesso account, volti ad auto-elogiarsi e ad infangare il reality show. Ebbene, a distanza di qualche giorno, anche gli autori del programma hanno detto la loro.

La replica dello staff dell’Isola dei Famosi al comportamento di Lory

Tra Lory Del Santo e lo staff dell’Isola dei Famosi non sembra scorrere esattamente buon sangue. Tutto è partito nel momento in cui sul profilo Instagram della donna hanno cominciato a diffondersi dei commenti alquanto dispregiativi verso il programma. Tra le accuse più clamorose ci sono state quelle riferite agli opinionisti. In particolar modo, Vladimir Luxuria. Ad ogni modo, lo staff della donna ha poi chiarito che Lory non c’entri nulla e che tali commenti siano stati pubblicati da chi gestisce il suo account.

Tuttavia, questa spiegazione non è servita ad appianare le divergenze. Poco dopo, infatti, sulla pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi sono apparsi dei commenti volti a lanciare una stoccata alla showgirl. Nello specifico, chi gestisce l’account del programma ha commentato al di sotto di un proprio post facendosi degli auto-complimenti. Inutile dire che tale gesto ha esilarato i fan.

La Del Santo bannata dal programma?

Chi gestisce il profilo Instagram dell’Isola dei Famosi ha, dunque, voluto prendere in giro Lory Del Santo per il comportamento assunto, a quanto pare, dalle persone di sua fiducia. Tra i commenti, infatti, si legge che questa sia l’edizione più bella di sempre, che gli opinionisti sono fantastici e la conduttrice bravissima. Insomma, una vera e propria stoccata a tutti gli effetti.

Questo, dunque, sta facendo sorgere dei sospetti piuttosto importanti. Diverse persone, infatti, stanno cominciando a domandarsi se Lory prenderà parte alla prossima puntata del reality show. Di solito i concorrenti eliminati lo fanno ma, considerando la querelle sorta in queste ore sui social, è probabile che l’azienda abbia deciso di interrompere ogni tipo di contatto con l’ex naufraga del programma incentrato sulla sopravvivenza. Stessa indecisione c’è anche per Marco Cucolo, che si è ritirato. Anche su di lui ci sono dubbi che possa partecipare alla prossima puntata.