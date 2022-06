Veronica e Matteo dopo Uomini e Donne: i due prendono una decisione importante

Veronica Rimondi e Matteo Farnea hanno rilasciato un’intervista a MondoTV 24 in cui hanno parlato dei loro progetti futuri e di come stiano andando le cose dopo Uomini e Donne. Entrambi si sono detti piuttosto soddisfatti di questa relazione, anche se siamo solo agli albori.

La coppia, poi, si è espressa anche su alcuni esponenti del trono over della trasmissione, mostrandosi decisamente poco clementi su alcuni. Vediamo nel dettaglio tutto quello che hanno rivelato.

La scelta di Matteo e Veronica dopo Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista, Veronica e Matteo hanno parlato del loro rapporto una volta terminato Uomini e Donne. La Rimondi è stata l’ultima a compiere la sua scelta, la quale è ricaduta sul corteggiatore dai capelli scuri e il fare da principe azzurro. A quanto pare, almeno per il momento, la realtà si sta rivelando all’altezza delle aspettative. I due, infatti, si sono detti felici e soddisfatti di questo rapporto.

Per ora, infatti, stanno facendo il possibile per vivere quanti più momenti possibili insieme. Proprio di recente sono stati alle terme, dove si sono concessi qualche momento di relax. Gli impegni professionali e personali, però, stanno spingendo i due ragazzi a doversi separare, dato che non vivono nella stessa città. Proprio per tale ragione, la coppia ha preso un’importante decisione. Molto probabilmente, infatti, andranno a vivere insieme.

La coppia spara a zero su un esponente del trono over

Se Luca e Soraia hanno palesemente dichiarato di volerci andare con i piedi di piombo e di non sentirsi ancora pronti per una convivenza, lo stesso non può dirsi per i loro colleghi. Veronica e Matteo, infatti, sembrano essere intenzionati a trascorrere quanto più tempo possibile insieme dopo la fine di Uomini e Donne. Durante l’intervista, poi, i due hanno parlato anche di alcuni volti della trasmissione.

Nello specifico, hanno rivelato chi sia la persona che hanno apprezzato di meno durante tutto questo percorso. Ebbene, a quanto pare, il meno simpatico è stato Franco del trono over. Veronica ebbe una discussione piuttosto forte con lui, pertanto, da quel momento in poi lo ha etichettato come una persona sgarbata e decisamente poco galante. A suo avviso, infatti, Franco non sarebbe un “Uomo” in quanto non è in grado di relazionarsi adeguatamente alle donne. Della stessa idea è stato anche Matteo, che ha sostenuto la tesi della sua compagna.