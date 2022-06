Oroscopo 11 giugno 2022: Vergine sereni, Pesci in rimonta

Secondo l’oroscopo dell’11 giugno, i nati sotto il segno dell’Ariete riceveranno delle novità in amore. I Gemelli non devono arrendersi, mentre i Pesci sono in netta ripresa

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore ci sono buone nuove in arrivo. Soprattutto i single devono approfittare di questa ondata di positività per mettersi in gioco. Nel lavoro, invece, meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Toro. Buon momento per risolvere qualche momenti di tensione vissuto in famiglia o con una persona cara. La lontananza da alcuni affetti potrebbe farvi sentire ancora di più il desiderio di ricucire dei rapporti.

Gemelli. Nella vita è del tutto normale che possano esserci degli alti e bassi. Se state pensando di non essere all’altezza di superare delle sfide, ricordatevi che spesso la cosa importante è crederci davvero.

Cancro. Secondo l’oroscopo dell’11 giugno, i nati sotto questo segno devono imparare a fare buon viso e cattivo gioco. Spesso nella vita è necessario farsi furbi. Non siate sempre voi ad esporvi, talvolta lasciate fare agli altri il “lavoro sporco”.

Leone. Attenzione alla Luna in opposizione. Questo potrebbe generare la nascita di qualche piccola incomprensione. In ambito professionale, invece, meglio non scattare al minimo problema.

Vergine. Vi accingete a cominciare un periodo piuttosto sereno e disteso. Cercate di non prendere troppo sul serio le critiche e soffermatevi di più sulla concezione che avete di voi stessi. L’importante è piacersi innanzitutto.

Previsioni 11 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se vi siete sentiti messi da parte in amore, è tempo di essere chiari. Apritevi di più con le persone care e non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. Sul lavoro, invece, ci vuole più autocontrollo.

Scorpione. Oggi vi sentite più positivo rispetto ai giorni passati. L’Oroscopo del giorno 11 giugno, infatti, vi invita a prendere di petto certe situazioni senza pensarci troppo su. Seguite il vostro cuore.

Sagittario. Giornata un po’ tesa quella di oggi. Cercate di mettere da parte i malumori, soprattutto con le persone care. Approfittate della vicinanza di quelli a cui tenete per distrarvi dalle vostre preoccupazioni.

Capricorno. I giochi di potere possono funzionare se si è ragazzi. Da adulti, però, non servono a molto, soprattutto in amore. Se avete un obiettivo, andate dritti come un treno e non guardatevi indietro.

Acquario. Non permettete a nessuno di incidere sul vostro umore. Cercate di avere il pieno controllo della vostra vita. Allo stesso tempo, però, non siate eccessivamente pianificatori. Bisogna vivere anche alla giornata.

Pesci. Dopo aver attraversato dei giorni un po’ burrascosi, i nati sotto questo segno sono in netta rimonta. Potrebbero esserci delle opportunità all’orizzonte, la cosa importante è essere sempre sulla cresta dell’onda.