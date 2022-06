Isola dei Famosi, quanti chili hanno perso i naufraghi? Edoardo Tavassi spiazza tutti (FOTO)

Tra le curiosità dei telespettatori dell’Isola dei Famosi c’è sempre stata quella riferita ai chili che hanno perso i naufraghi durante la loro esperienza. L’avventura sta per concludersi, ormai mancano solo due puntate prima del gran finale, pertanto, i giochi stanno per chiudersi.

In prossimità di questo traguardo, dunque, vediamo di quanto sono dimagriti alcuni concorrenti del reality show. A spiazzare tutti è stato, soprattutto, Edoardo Tavassi. Ecco cosa è emerso.

Ecco quanti chili hanno perso alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi

L’influencer Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram un contenuto volto ad evidenziare quanti chili abbiano perso alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi. Un po’ di tempo fa era stata Guendalina Tavassi a svelare quanto fosse dimagrita, mentre adesso tocca sapere cosa sia successo ad altri compagni d’avventura. La persone che pare abbia perso più peso in assoluto sembra sia stata Edoardo Tavassi. Il fratello dell’influencer, infatti, che era partito con un peso abbastanza importante per questa avventura, ha perso bel 15 kg.

Subito dopo di lui, poi, c’è Nicolas Vaporidis. L’attore era già partito da una corporatura piuttosto esile, pertanto, a fronte del collega, in lui i chili persi si vedono molto di più. In ogni caso, pare che il protagonista sia dimagrito di 7 Kg da quando ha messo piede in Honduras fino a questo momento. Al terzo posto, poi, c’è Estefania Bernal. Quest’ultima ha perso 5 Kg e comunque si vedono alquanto dato che già inizialmente era piuttosto magra.

I problemi di salute di alcuni concorrenti

Al momento non ci sono aggiornamenti in merito ai chili che hanno perso gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi. Il pubblico è sicuramente curioso di sapere quanto sia dimagrita Carmen Di Pietro, dato che è quella che si lamenta di più per la mancanza di cibo e per la fame. Ad ogni modo, osservando il suo corpo, la donna non sembra sia cambiata notevolmente. A fronte delle edizioni precedenti, quest’anno i naufraghi hanno perso meno peso.

In passato, infatti, è capitato di assistere a dimagrimenti anche di 20 kg. Sarà forse cambiato qualcosa nella razione di cibo giornaliera che viene fornita ai concorrenti? In ogni caso, i naufraghi soffrono molto sull’Isola. Proprio in queste ore si è scoperto quali siano stati i problemi di salute che hanno spinto Marco Cucolo ad andare via. A quanto pare, il compagno di Lory stava avendo problemi al fegato e allo stomaco.