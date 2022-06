Uomini e Donne, ecco il cast della stagione 2022/2023: chi ci sarà al trono classico e over

Uomini e Donne è in vacanza ma c’è grosso fermento per quanto riguarda la stagione 2022/2023. In molti si stanno domandando come sarà composto il cast delle prossime puntate del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Ebbene, pare proprio che, come di consueto, la conduttrice darà luogo a qualche riconferma e a qualche novità. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso in merito ai protagonisti di trono classico e over del prossimo anno.

Ecco chi ci sarà al trono over nella stagione 2022/2023 di UeD

La stagione 2022/2023 di Uomini e Donne partirà da metà settembre di questo anno, come accade sempre. Alle redini della trasmissione, chiaramente, non potrà che esserci Maria De Filippi. Tra gli opinionisti, invece, sono stati riconfermati Gianni Sperti, Tina Cipollari e, probabilmente, anche Tinì, che in questa stagione è stata un po’ assente. Per quanto riguarda il trono over, invece, Gemma Galgani pare continuerà ad essere al suo posto. Sembrano da allontanare le ipotesi di una “dipartita” della dama dal programma.

Anche Ida Platano, quasi certamente, tornerà a sedere nel parterre femminile. Confermata anche la presenza di Pinuccia, che durante quest’anno ha dato luogo ad esilaranti show con Tina. Incerta, invece, risulta essere la presenza di Catia Franchi, sorella dell’omonima stilista. La sua partecipazione nel programma potrebbe essere stata una meteora, breve, ma estremamente intensa. Per gli uomini, invece, pare ci saranno Alessandro, ex di Pinuccia, e Armando Incarnato. Sorti un po’ incerte, invece, per Biagio Di Maro e Fabio Nova, anche loro sempre al centro di grandi dibattiti quest’anno.

Chi ci sarà al trono classico di Uomini e Donne

Passando ai più giovani, invece, al trono classico di Uomini e Donne nella stagione 2022/2023 potrebbero esserci dei grandi ritorni. In molti, infatti, stanno manifestando sui social la volontà di vedere sul trono alcuni ex corteggiatori, non scelti dai tronisti in carica nella scorsa edizione. Il primo nome che si sta facendo largo è quello di Federica Aversano. La non scelta di Matteo Ranieri sta guadagnando sempre più posizioni.

In secondo luogo, poi, c’è chi spera in un ritorno di Lilli Pugliese. L’ex corteggiatrice di Luca Salatino ha conquistato il cuore dei telespettatori per i suoi modi di fare gentili e genuini. Infine, Andrea Della Cioppa, non scelta di Veronica Rimondi. Specie quest’ultimo ha manifestato la volontà di salire sul trono, quindi, staremo a vedere. Chiaramente, però, ci saranno anche tanti personaggi nuovi scelti per creare nuove dinamiche.