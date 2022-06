Il Paradiso delle signore anticipazioni 7^ stagione: clamorosi ritorni

In questo periodo sono in atto le riprese della 7^ stagione del Paradiso delle signore. Gli attori che fanno parte del cast stanno pubblicando dei contenuti su Instagram volti ad immortalare alcuni momenti inerenti il dietro le quinte delle riprese.

Ebbene, stando a quanto emerso dai social, pare proprio che nelle prossime puntate dell’amata soap opera di Rai 1 ci saranno dei ritorni clamorosi. In particolare, ritornerà una coppia molto amata. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Torna una coppia al Paradiso delle signore nella stagione numero 7

La stagione numero 7 del Paradiso delle signore si prospetta ricca di colpi di scena. Dopo aver messo da parte, finalmente, le ipotesi di un’interruzione della soap opera, adesso stanno cominciando ad arrivare le prime anticipazioni di quello che accadrà. I copioni, chiaramente, sono assolutamente segreti, tuttavia, attraverso i social è possibile captare qualche piccolo spoiler.

Sul set, infatti, sono apparsi due attori, ovvero, Alessandro Cosentini e Ilaria Rossi. Questo, dunque, ha immediatamente aperto spazio all’ipotesi di vedere nuovamente Gabriella Rossi e Cosimo Bergamini tornare a Milano per dare luogo a nuove ed esilaranti dinamiche. I due erano usciti di scena in quanto la dama aveva accettato un lavoro fuori. La stilista, però, pare sia pronta a tornare in scena e non ci resta che attendere per vedere in quali vesti.

Altro ritorno e animi scombussolati nella soap opera

Ad ogni modo, come se non bastasse, questa non è l’unica anticipazione relativa alla prossima stagione del Paradiso delle signore, ovvero la numero 7 della versione giornaliera. Molto probabilmente, infatti, ci sarà anche il ritorno di Quinto, personaggio interpretato dall’attore Cristiano Caccamo. A sganciare questa bomba è stata l’attrice Giulia Vecchio, la quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui è ripreso proprio l’attore sopracitato.

Insomma, questi tre grandi ritorni potrebbero scombussolare, e non poco, gli equilibri tra i vari protagonisti della soap opera. La coppia formata da Salvatore Amato e Anna Imbriani, infatti, potrebbe risentirne parecchio di queste novità. In ogni caso, per scoprire cosa accadrà bisogna attendere metà settembre. Al momento è troppo presto per sapere con certezza quando ritornerà Il Paradiso su Rai 1 ma, considerando quanto accaduto gli anni passati, è molto probabile che ci sarà un ritorno a partire dalla terza settimana di settembre. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno nuove anticipazioni.