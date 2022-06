Chi vince l’Isola dei Famosi 2022? Ecco chi è il naufrago più quotato

Mancano due settimane esatte alla fine dell‘Isola dei Famosi 2022 e in molti si stanno domandando: chi vince questa edizione? Sul web sono stati pubblicati i primi sondaggi volti a capire in che direzione sia orientato il pubblico da casa.

Stando a quanto emerso, sono due i naufraghi che si contenderebbero la vittoria di questa edizione. Si tratta di due uomini. Vediamo nel dettaglio quali sono le quotazioni dei partecipanti in gioco.

Duro testa a testa tra due naufraghi; chi vince l’Isola dei Famosi 2022?

In molti si stanno chiedendo chi vince l’Isola dei Famosi 2022. Ebbene, per sapere con certezza quale sarò l’esito finale bisogna attendere la diretta di lunedì 27 giugno. Manca davvero pochissimo al grande evento, ma sul web in molti stanno già avanzando delle ipotesi relative al vincitore. Nello specifico, ad aggiudicarsi la medaglia d’oro pare sia uno tra due naufraghi molto amati, ovvero, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Per quanto riguarda quest’ultimo, le quotazioni lo danno a 2,00.

Subito dopo di lui, poi, c’è Edoardo che è distaccato per un punto ed è fermo a 3,00. In terza posizione c’è un testa a testa tra due personaggi, ovvero, Carmen Di Pietro e Nick Luciani. Anche loro sembrano essere molto amati dal pubblico da casa, sta di fatto che sono riusciti a superare tanti televoti, soprattutto l’esponente dei Cugini di Campagna. La vittoria di entrambi, infatti, è data a 10,00.

Ecco i naufraghi meno favoriti

Tra i concorrenti meno in lizza per la vittoria di questa edizione dell’Isola dei Famosi, poi, ci sono tutti gli altri. Con una quotazione di 15,00 infatti, si trova Luca Daffrè, leader di quasi tutte le prove, sta di fatto che è andato pochissimo in nomination da quando è sbarcato sull’isola. a 20,00, invece, ci sono Maria Laura De Vitis, reduce dalla vittoria a La Pupa e il Secchione Show, Mercedesz Henger ed Estefania Bernal.

Fanalini di coda, invece, sono rappresentati da Pamela Petrarolo, a 25,00 e Gennaro Auletto a 30,00. Quest’ultimo dovrebbe essere l’eliminato della puntata del 13 giugno, pertanto, rischia di abbandonare definitivamente il reality show. Uno tra Edoardo e Nicolas, dunque, dovrebbe vincere l’edizione di quest0anno dell’Isola dei Famosi. Entrambi si sono dati molto da fare durante la loro permanenza nel reality show incentrati sulla sopravvivenza e sono anche dimagriti parecchio. Per sapere quanti chili hanno perso i naufraghi fino ad ora, clicca qui.