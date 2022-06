UeD, Ida Platano minacce di morte, la dama esplode: “Se domani mattina non ci sono…”

In queste ore, Ida Platano è stata duramente attaccata sui social al punto che ci sono state anche minacce di morte. La donna è esplosa, anche un po’ spaventata, in quanto la situazione è sembrata in procinto di degenerare.

A quanto pare, c’è una persona che sta perseguitando la protagonista e sta commentando tutte le cose che pubblica facendo delle minacce e pronunciando offese molto gravi. Vediamo nel dettaglio cosa succede.

Le minacce di morte contro Ida Platano

Ida Platano sta ricevendo minacce di morte, insulti e offese molto pesanti in queste ore. La dama di Uomini e Donne ha voluto pubblicare su Instagram gli screen di alcune conversazioni intercorse tra lei e un utente. La persona in questione, nascosta probabilmente dietro un profilo fake, ha inondato di insulti la dama. Tra le cose più offensive e gravi pronunciate ci sono alcuni auguri di morte che l’utente ha rivolto alla parrucchiera.

Inoltre, come se non bastasse, la persona celata dietro questo profilo ha offeso la Platano dicendole di essere brutta e di sembrare una prostituta. Inoltre, con i suoi modi di fare non riuscirà mai a conquistare nessun uomo. Dopo questa sfilza di commenti beceri e velenosi, la donna ha deciso di prendere la parola per replicare e per esprimere il suo punto di vista in merito. (Continua dopo la foto)

La reazione della dama di Uomini e Donne

In primo luogo, Ida Platano ha replicato alle minacce di morte ed ha detto che, se domani mattina non ci sarà più non deve certamente importare agli altri, ma alle persone a lei care, come suo figlio. Inoltre, malgrado tutte queste cattiverie gratuite, Ida ha ammesso che la sua giornata proseguirà normalmente, in quanto di certo non si lascerà scalfire da queste cose. Proprio per questo, ha voluto augurare una buona giornata a tutti, anche a coloro i quali l’hanno inondata di brutte parole e di infamie.

Ad ogni modo, dato che gli insulti sono stati davvero gravissimi, Ida ha voluto rendere pubblico il nome dell’account da cui stanno provenendo tutte queste cose orribili. I fan della donna, chiaramente, sono rimasti molto male per l’accaduto e, certamente non staranno facendo altro che prendere di mira tale account. Una volta esternata la faccenda, Ida è tornata alla sua vita e, soprattutto, a prendersi cura di suo figlio, che è la cosa più importante.