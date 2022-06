Alessandro Basciano bidonato al suo compleanno dagli ex del GF Vip: Signorini furioso? Che succede

Lo scorso 1° giugno è stato il compleanno di Alessandro Basciano. Il ragazzo ha deciso di organizzare una festa con i fiocchi a Napoli in cui ha invitato molti ex concorrenti del GF Vip. Sarebbe dovuto essere un evento in pompa magna, sta di fatto che, per l’occasione, si era deciso di invitare anche i giornalisti di Alfonso Signorini.

Sul prossimo numero del magazine Chi, infatti, sarebbero dovute uscire le foto di questo evento esorbitante, ma qualcosa è andato storto. Molti ex vippini, infatti, hanno dato buca al modello. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Ex vipponi del GF danno buca ad Alessandro per la festa di compleanno

Dopo Lulù Selassié, anche il compleanno di Alessandro Basciano si è rivelato un flop. Il ragazzo aveva pensato di dare luogo ad una reunion con gli ex compagni d’avventura per festeggiare i suoi 33 anni. A tal proposito, il protagonista si era recato a Napoli, approfittando anche del ponte del 2 giugno, per fittare un locale e dare il via alle danze. Purtroppo, però, le cose non sono andate esattamente nel modo sperato.

All’evento, infatti, non ha partecipato quasi nessun vip che ha condiviso con Basciano l’esperienza del GF Vip. All’appello, infatti, c’erano solamente Giucas Casella e Gianluca Costantino. Tutti gli altri, invece, hanno totalmente declinato l’invito del festeggiato. I giornalisti di Chi Magazine, i quali credevano che avrebbero immortalato tanti vip all’interno del locale, si sono trovati solo con un paio di foto per nulla interessanti. Questa situazione, dunque, pare abbia generato un po’ di malcontento sia nel festeggiato sia nel direttore del giornale.

Il commento di Basciano e le accuse della ex

Ad ogni modo, al momento non è chiaro per quale motivo quasi tutti gli ex vipponi del GF Vip abbiano dato buca ad Alessandro Basciano per la sua festa di compleanno. A commentare l’accaduto è stato il diretto interessato. Alessandro ha detto di aver invitato un po’ tutti gli ex coinquilini, ma molti hanno disertato. Il motivo, a suo avviso, risiede anche nel fatto che ci fosse il ponte di mezzo e, quindi, molti avessero già preso altri impegni.

Questa, però, non è l’unica situazione incresciosa a cui sta facendo fronte Alessandro. Il compagno di Sophie, infatti, è stato recentemente attaccato anche dalla sua ex fidanzata. Quest’ultima ha lasciato intendere che il ragazzo non si prenda abbastanza cura di suo figlio. Al momento, però, l’ex volto di Uomini e Donne non è voluto entrare nel merito della faccenda.