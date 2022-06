Marco Cucolo bloccato in Honduras: perché non è tornato in Italia? Svelato il suo problema

Il 13 giugno è andata in onda la terzultima puntata di questa edizione dell’Isola dei Famosi. In tale occasione c’è stato anche il confronto infuocato tra Marco Cucolo, il quale è rimasto bloccato in Honduras, e Lory Del Santo.

La showgirl, infatti, ha deciso quasi di lasciare in diretta il suo compagno a causa di alcuni comportamenti accaduti sull’Isola. Ad ogni modo, Marco è sembrato piuttosto sofferente, al punto che molti si sono domandati per quale ragione non l’abbiano fatto rientrare subito in Italia. Vediamo cosa è successo.

Perché Marco è rimasto in Honduras

Marco Cucolo ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di un problema di salute alquanto importante, ma la cosa strana è che l’hanno fatto rimanere in Honduras. Il giovane ha finalmente svelato il problema esatto che gli è stato diagnosticato e si tratta di calcoli alla colecisti. Dopo aver fatto questo annuncio, però, il protagonista ha svelato che i medici hanno ritenuto opportuno bloccarlo in Honduras, anziché farlo tornare immediatamente in Italia.

Questa scelta, però, ha fatto storcere il naso a molte persone, le quali si sono domandate per quale ragione si sia deciso di agire in questo modo. Durante il collegamento, infatti, Marco è apparso ancora piuttosto sofferente, in quanto il processo di guarigione pare sia più lungo del previsto. Molto probabilmente, però, i medici hanno ritenuto opportuno intervenire immediatamente sul problema.

Scontro Cucolo e Lory Del Santo all’Isola dei Famosi

Ad ogni modo, come se non bastasse lo stress di sottoporsi a terapie mediche in un paese così lontano quale l’Honduras, Marco Cucolo ha dovuto affrontare anche altro. Nella puntata di ieri, infatti, c’è stato uno scontro con Lory Del Santo, che invece è già in Italia. La donna ha dichiarato di essere rimasta molto delusa dal comportamento del suo compagno in quanto reputa che il giovane abbia preferito anteporre il gioco a lei.

In diverse occasioni, infatti, invece di intervenire per difenderla, ha preferito Non imanere in silenzio capendo che quella sarebbe stata la strategia che lo avrebbe portato ad andare avanti. Marco si è difeso scusandosi con la sua donna, tuttavia, la situazione sembra sia tutt’altro che chiarita al momento. Non ci resta che attendere per vedere se il ricongiungimento in Italia determinerà anche un ricongiungimento della coppia oppure no.