Colpo di scena a Uomini e Donne: “Tornano le scelte serali” ecco cosa succede

Grande fermento dietro le quinte di Uomini e Donne. In queste ore sono sopraggiunte delle novità piuttosto interessanti che riguardano il talk show di Maria De Filippi. Si vocifera, infatti, che presto potrebbe tornare un format molto amato, ovvero, quello delle scelte serali.

A dare questo annuncio è stato l’influencer Amedeo Venza, al quale è giunta voce che la conduttrice starebbe pensando di apportare delle modifiche al suo programma. Scopriamo, dunque, che cosa è emerso.

Il ritorno delle scelte serali a Uomini e Donne

Anche se Uomini e Donne è in ferie, stanno trapelando molte notizie sul talk show e la più interessante riguarda il possibile ritorno delle scelte serali. Questa tipologia di format era stata lanciata qualche anno fa ed aveva avuto molto successo. Tutti i fan della trasmissione, infatti, ricorderanno sicuramente le scelte di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni all’interno di uno splendido castello. Ad ogni modo, dopo poco tempo, questa soluzione fu messa da parte.

L’esplosione della pandemia, inoltre, ha contribuito a rendere ancora più difficile la realizzazione di questa soluzione. In ogni caso, adesso che l’emergenza pare stia rientrando e le cose stanno gradualmente tornando alla normalità, è probabile che Maria De Filippi decida di introdurre nuovamente questa modalità di scelta. Le ultime, infatti, non sono state così entusiasmanti per i telespettatori, pertanto, urge un cambiamento.

La voglia di cambiare sempre di Maria De Filippi

La conduttrice è solita apportare modifiche ai suoi programmi in quanto non ama la monotonia. Lei stessa in precedenti occasioni ha rivelato di avere voglia di mettersi in gioco e di trovare sempre situazioni stimolanti e nuove. I fan, chiaramente, sono stati estremamente felici di apprendere del possibile ritorno delle scelte serali di Uomini e Donne. Al momento, però, la redazione del talk show pomeridiano è abbottonatissima.

Le prime anticipazioni ufficiali in merito alla nuova stagione del programma cominceranno a trapelare più in là. Per adesso il pubblico deve pazientare ancora un po’ di tempo. In merito alla versione Vip, invece, che si vociferava sarebbe andata in onda quest0estate, essa non ci sarà. Non è la prima volta che si parla di questa eventualità, ma ogni volta la notizia viene smentita. In sostituzione di Temptation Island, infatti, andranno in onda delle repliche di Tu Si Que Vales.