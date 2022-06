Selvaggia Lucarelli asfalta Fedez per gli audio choc dello psicologo: “Esibizionismo” (FOTO)

In questi giorni, Fedez ha pubblicato degli audio sui social davvero choc inerenti delle conversazioni avute con il suo psicologo quando scoprì di essere affetto da tumore al pancreas. La sua decisione, però, ha generato un po’ di sgomento, specie in Selvaggia Lucarelli.

Non tutti, infatti, hanno apprezzato la scelta di rendere pubblico un momento così intimo. Di questa idea è stata, soprattutto la giurata di Ballando con le stelle, la quale ci è andata giù in maniera piuttosto pesante. Vediamo cosa è successo.

I video choc di Fedez che generano sgomento

Selvaggia Lucarelli si è duramente scagliata contro Fedez per la scelta di quest’ultimo di divulgare audio molto privati. Nello specifico, si tratta di alcune clip in cui si sente il marito di Chiara Ferragni piangere disperatamente con il suo psicologo dopo aver appreso di avere un tumore al pancreas. Da tali audio si sente il rapper disperarsi in quanto temeva di morire e che i suoi figli non si sarebbero neppure mai ricordati di lui se questo fosse accaduto.

Fedez era perfettamente consapevole del fatto che questa scelta avrebbe potuto scuotere un po’ gli animi, tuttavia, mai si sarebbe immaginato di sollevare un polverone così grande. In particolar modo, infatti, Selvaggia ha pubblicato una IG Storie in cui non ha mai citato il cantante, ma il riferimento è stato alquanto palese. La donna, infatti, ha accusato il rapper di essere un narcisista ed esibizionista.

Il duro attacco di Selvaggia Lucarelli

In particolare, Selvaggia Lucarelli si è soffermata soprattutto sul fatto che rendere pubblici tali audio come ha fatto Fedez non equivale a “normalizzare” la psicoterapia. Questo, a suo avviso, è più un modo per spettacolarizzare una situazione particolarmente dolorosa vissuta. Secondo il suo punto di vista, dunque, il cantante sarebbe affetto da una “patologia” che lo renderebbe incapace di tenere nella sfera privata le cose più intime.

Questo pensiero, chiaramente, ha sollevato non poche polemiche. In molti si sono scagliati contro la donna accusandola di avere poco tatto e di essere assolutamente fuori luogo con il suo commento. Altri, invece, hanno effettivamente reputato il gesto di Fedez un po’ troppo estremo. Per il momento, però, il cantante non è intervenuto sulla faccenda per replicare alle pesanti dichiarazioni di Selvaggia. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.