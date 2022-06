Mamma di Giulia Salemi all’ospedale: cosa è successo e bizzarra reazione dell’influencer (FOTO)

In queste ore i fan di Giulia Salemi sono un po’ in apprensione in quanto sua mamma Fariba Tehrani è finita in ospedale. A dare questo annuncio è stata direttamente la donna, la quale ha pubblicato una foto in cui si vede che si trova all’interno di una struttura ospedaliera.

La notizia ha immediatamente allertato i fan della ragazza, i quali hanno cominciato a fare domande circa le condizioni di salute di sua madre. Ad ogni modo, a lasciare tutti spiazzati è stato il comportamento dell’influencer.

Fariba Tehrani all’ospedale

La mamma di Giulia Salemi è finita in ospedale. Ieri a tarda notte Fariba Tehrani ha pubblicato un’immagine sul suo profilo Instagram in cui si è mostrata in un letto di una struttura sanitaria. Nell’immagine in questione si vede la donna profondamente provata e stanca. Ad ogni modo, la protagonista non ha voluto dare ulteriori spiegazioni in merito a quello che pare le sia successo. Ad ogni modo, per essere addirittura ricoverata pare si sia trattato di qualcosa di significativo.

I fan, allora, hanno cominciato a fare numerose domande sia a a lei sia a sua figlia per cercare di capire che cosa fosse successo. A dare delle risposte è stato il manager della donna. A quanto pare, Fariba ha avuto un malore. Prima è stata colpita da una polmonite acuta, la quale ha causato dei problemi respiratori. Adesso, però, sembra stare decisamente meglio. Ad ogni modo, la cosa che sta generando maggiore sgomento è la reazione di sua figlia. (Continua dopo la foto)

Giulia Salemi spiazza per la situazione di sua mamma

Giulia Saelmi, infatti, mentre sua mamma si trova in ospedale, è in vacanza con Pierpaolo Pretelli. Andando sui loro profili Instagram, infatti, sono presenti solamente contenuti volti ad immortalare i divertenti momenti che stanno trascorrendo in reciproca compagnia. Non mancano risate, cene insieme agli amici e momenti di relax al mare. Nessuna menzione e nessun riferimento alla situazione di salute di sua madre.

Il comportamento di Giulia, dunque, sta generando un po’ di sgomento. Vero è che le due hanno avuto delle divergenze, soprattutto nell’ultimo periodo. Madre e figlia, infatti, si sono scontrate a causa della troppa invadenza da parte di Fariba nella vita di sua figlia. Ad ogni modo, dinanzi le situazioni di salute tutti i rancori dovrebbero essere messi da parte.