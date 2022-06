Il Paradiso delle signore, nel cast un volto amatissimo di Beautiful? L’indiscrezione

Le riprese della settima stagione del Paradiso delle signore sono attive e in questi giorni stanno trapelando delle interessanti anticipazioni a riguardo. Tra le varie notizie inerenti la soap opera, da poco è trapelato un rumor che sta generando molto sgomento. Nel cast, infatti, potrebbe entrare anche un amatissimo volto di Beautiful.

A partire dalla prossima stagione, infatti, pare saranno apportate delle modifiche e ci saranno delle novità nella soap opera di Rai 1. Una di esse potrebbe riguardare proprio l’arrivo di Ronn Moss. Vediamo cosa è emerso.

Ridge di Beautiful al Paradiso delle signore? Cosa si sa

Il famoso e storico Ridge di Beautiful potrebbe sbarcare al Paradiso delle signore. A mettere questa pulce nell’orecchio nei fan della soap è stata Miriana Trevisan. La showgirl, di recente, ha svelato di aver incontrato l’attore americano e di aver avuto con lui una conversazione molto interessante. Nello specifico, Ronn Moss le avrebbe confidato che presto sarà in Italia per cimentarsi in un nuovo progetto professionale. La donna, però, non ha potuto svelare in anticipo di che cosa si tratti.

In molti, però, hanno subito avanzato due ipotesi degne di nota. La prima è quella che vede Ridge sbarcare nella soap opera di Rai 1 per interpretare i panni di un imprenditore americano. Ricordiamo che sono diversi i personaggi della fiction che hanno contatti con gli Stati Uniti. Basti pensare a Marta, volata in America dopo aver appreso della sua sterilità, o ancora a Flora. Anche Dante Romagnoli gioca un ruolo importante nel collegamento tra Italia e America.

L’ipotesi di Ridge a Tale e Quale Show

L’attore di Beautiful, dunque, potrebbe entrare a far parte del cast del Paradiso delle signore a stagione già cominciata. Al momento, infatti, sono partite le riprese della fiction Ronn Moss non ha ancora preso parte alle registrazioni. Non ci resta che attendere per vedere se accadrà. In giro, però, c’è anche una seconda ipotesi. Ronn, infatti, potrebbe arrivare in Italia a settembre anche per prendere parte a un altro programma, ovvero, Tale e Quale Show.

Moss, infatti, oltre che essere attore, è anche un cantante e musicista. Molto spesso, infatti, è stato impegnato in concerti e a musica rappresenta una delle sue più grandi passioni. Pertanto, il fatto che il suo arrivo in territorio nazionale coincida con settembre, mese in cui riparte anche il talent show di Carlo Conti, sta dando buone speranze ai fan che questa opotesi possa concretizzarsi.