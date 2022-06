Bomba sul GF Vip 7, Alfonso Signorini cambia tutto: novità sui concorrenti e casa stravolta

In queste ore stanno circolando sul web diverse informazioni che riguardano la prossima edizione del GF Vip 7. Stando a quanto rivelato dall’infleuncer Amedeo Venza, pare che Alfonso Signorini abbia intenzione di stravolgere completamente il reality show.

Per tenere sempre alto il livello di attenzione del pubblico, infatti, è necessario creare dinamiche sempre innovative e degne di nota. Ebbene, per la prossima edizione pare si stia pensando di apportare modifiche significative al format. Vediamo di cosa si tratta.

Le grandi novità del GF Vip 7: cosa ha in mente Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, che recentemente ha smentito la notizia inerente il presunto cast della prossima edizione del GF Vip 7, pare sia pronto ad un cambio radicale del programma. Innanzitutto, la stagione che partirà dal prossimo 19 settembre dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza non soltanto di Vip, ma anche di “Nip”, ovvero, le persone comuni. Per la prima volta nella storia di questo reality show, dunque, le due categorie dovrebbero mixarsi tra loro.

Altra novità degna di nota riguarda, invece, la struttura della casa. Essa viene rinnovata di anno in anno. In ogni edizione, infatti, ci sono delle stanze nuove adibite a funzioni specifiche. Ebbene, a quanto pare dalla prossima edizione pare che torneranno il temuto tugurio e la tanto agognata suite. Questi due posti verranno abitati da alcuni concorrenti a seconda delle dinamiche di gioco che nasceranno.

Fermento in Mediaset: la brutta notizia sull’Isola dei Famosi

Inoltre, pare che i concorrenti del GF Vip 7 si troveranno ad essere coinvolti in molte più situazioni rispetto al solito. Ci saranno delle dinamiche architettate direttamente dalla produzione per garantire l’interazione tra Vip e Nip. Al momento, però, queste restano solamente delle indiscrezioni, che non sono state ancora confermate da parte dello staff della trasmissione.

La cosa certa, però, è che c’è grosso fermento dietro le quinte di Mediaset. A fronte di un programma sul quale si intende investire parecchio, però, ce n’è un altro che sta deludendo molto le aspettative. Le ultime puntate dell’Isola dei Famosi, infatti, non stanno generando ascolti soddisfacenti. Questo, duqneu, pare stia spingendo sempre di più verso la convinzione che l’azienda possa decidere di non dare luogo ad altre edizioni targate Mediaset. Per ora pare che almeno quella dell’anno prossimo dovrebbe svolgersi. Tuttavia. i recenti dati auditel stanno dipingendo un quadro parecchio più nero del previsto.