Oroscopo 16 giugno 2022: Leone e Acquario verso un compromesso

Secondo l’oroscopo del 16 giugno, i nati sotto il segno dello Scorpione avranno un istinto infallibile. I Gemelli, invece, devono mettere da parte l’orgoglio

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siate troppo litigiosi. Anche se non siete d’accordo con qualcuno su qualcosa, cercate di esprimere la vostra opinione in maniera tranquilla e pacata, altrimenti finirete dalla parte del torto.

Toro. In amore potrebbe nascere qualche piccola incomprensione. Se state pensando di cimentarvi in nuove esperienze, meglio valutare attentamente tutte le condizioni possibili. Non vi accontentate.

Gemelli. L’Oroscopo del 16 giugno vi invita a mettere da parte l’orgoglio e chiarire le cose in sospeso con una persona cara. Non siate troppo irruenti nell’esprimere i vostri punti di vista, specie nel lavoro.

Cancro. Giornata interessante sul fronte professionale. Impegnatevi per ottenere i vostri obiettivi. Dal punto di vista sentimentale è bene che apriate gli occhi perché non tutti sono sinceri con voi.

Leone. I nati sotto questo segno potrebbero sentirsi costretti a scendere a qualche compromesso. La cosa importante, però, è non perdere mai di vista quelli che sono i propri obiettivi.

Vergine. Occhi aperti per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle nuove occasioni in arrivo, ma cercate di non farvi prendere troppo dall’euforia. Buon momento per iniziare nuove conoscenze.

Previsioni 16 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è il momento di allargare i propri orizzonti e di mettersi in gioco. In ambito sentimentale ci sono delle faccende da chiarire, ma cercate di farlo con calma e senza partire in quarta.

Scorpione. Ottimo momento per avanzare qualche pretesa in più sul lavoro. Se non volete incorrere in problemi, seguite il vostro istinto, che in questo periodo si rivelerà più che infallibile.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 16 giugno denotano un inizio giornata molto produttivo. Cercate di risolvere tutte le faccende in sospeso entro la mattinata in modo da dedicare il pomeriggio a voi stessi.

Capricorno. Interessanti risvolti sul fronte delle relazioni. Se state valutando un nuovo lavoro, molto presto potreste avere delle risposte. In ambito sentimentale è meglio andare cauti.

Acquario. In amore, nel lavoro e nella vita in generale è necessario scendere a qualche compromesso. Cercate di non essere troppo rigidi e inflessibili. In amore ci vuole un po’ di fantasia.

Pesci. Cercate di prendere con il sorriso anche le situazioni più complesse. Dal punto di vista sentimentale, invece, è importante non lasciarsi condizionare da quello che dicono gli altri, ma bisogna seguire il proprio cuore.