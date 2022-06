Risparmiate acqua con doccette ad alta efficienza

Provate a pensare a quanti litri d’acqua scorrono sotto le vostre mani quando fate la doccia. È una quantità incredibile, giorno dopo giorno. Ecco perché dovremmo pensare a come ridurre questo consumo. Le doccette a risparmio idrico, ad esempio, possono aiutarci in questo senso. Diamo un’occhiata più da vicino!

Esistono molti modi per evitare di sprecare acqua. Si può accorciare la durata della doccia, non lasciare il rubinetto aperto quando non si ha bisogno di acqua, ecc. Questo riduce però notevolmente il comfort di utilizzo. Come fare, quindi, per non dovervi rinunciare? Riflettete se installare una doccetta a risparmio energetico. Farà tutto lei per voi. E in base a quale principio funziona?

Scoprite il potere dell’aria

A prima vista, probabilmente non sareste in grado di distinguere una doccetta ad alto risparmio da una classica. L’unica differenza è la portata, che in queste doccette é ridotta al minimo, pur mantenendo la sensazione di un flusso intenso. Come è possibile, vi chiederete?

Poiché l’aria (a differenza dell’acqua) è ancora disponibile in abbondanza, i produttori hanno sviluppato diverse tecnologie innovative nei loro laboratori. Li troverete sul mercato con il nome di AirPower o EcoSmart, ad esempio. Funzionano tutti con lo stesso semplice ma ingegnoso principio: l’aria viene aspirata su un’ampia superficie attraverso il disco della doccetta e mescolata all’acqua. Di conseguenza, il consumo di questo liquido vitale viene ridotto fino al 50%. A confronto, le doccette tradizionali consumano circa 15 litri d’acqua al minuto, mentre quelle a risparmio energetico ne consumano appena 7-8. Infine, le gocce arricchite d’aria sono sensibilmente più leggere e delicate. Così non solo ridurrete il consumo d’acqua, ma renderete anche più piacevole la vostra doccia.

Un consiglio: Se state progettando il vostro bagno o avete intenzione di rinnovarlo e non volete acquistare ogni prodotto separatamente, i set doccia sono l’ideale. I marchi GROHE e hansgrohe ne offrono una vasta scelta!

Un classico sotto forma di doccetta

I soffioni doccia ad alto risparmio si dividono fondamentalmente in due categorie principali, a seconda loro utilizzo: sospesi o a mano (doccette). Le doccette ad alta efficienza sono le piú comuni. È possibile scegliere tra una varietà di forme e design, in modo da abbinarle come stile al resto dell’attrezzatura della doccia. Sul mercato si possono trovare, ad esempio, cromate, bianche o addirittura in ottone, più adatte a bagni retrò. Le singole doccette si differenziano anche per la pressione a cui viene garantito un flusso economico. Alcune consentono l’uso a una pressione di 3 bar, altre anche a 5 bar. L’ultima differenza è il numero di getti che é possibile alternare.

Il soffione doccia – l’esperienza di una foresta tropicale

Chi non desidera lavare via tutto lo stress dopo una giornata pesante? La sensazione di milioni di gocce che cadono sulla nostra pelle è davvero rilassante. I soffioni doccia fanno parte di un’oasi di tranquillità dove si può provare la sensazione dolce pioggia tropicale o l’incredibile potenza di una cascata. Si tratta di un’esperienza di lusso, ma che comporta un enorme consumo di acqua, solitamente intorno ai 25 litri al minuto. Ecco perché l’acquisto di un soffione doccia a risparmio idrico è davvero vantaggioso, in quanto riduce i consumi del 50-70%.

Tuttavia, una doccia ad alto risparmio non deve necessariamente essere solo soffione o doccetta a mano. Puó far parte anche del rubinetto da lavabo!

L’era digitale

Le doccette digitali sono una novità assoluta sul mercato. Vi chiedete cosa ci si possa immaginare da un dispositivo simile? Sulla doccetta è presente un display che visualizza in tempo reale il consumo d’acqua, di energia e la temperatura attuale. In questo modo, è facile verificarne l’efficienza idrica. La luce LED incorporata cambia colore (da verde a rosso) durante la doccia per indicare quando è il momento di chiudere il rubinetto. Seguendo questo semaforo, il consumo può essere ridotto fino al 30%. Tra le più apprezzate c’è la doccetta digitale HANSA Activejet che, oltre alla sostenibilità e al design accattivante, soddisfa anche le più elevate esigenze di comfort durante la doccia. Vi coccolerà con il delicato getto doccia Sensitive, con il quale vi sentirete come in paradiso. Anche per quanto riguarda la pulizia, la doccetta Activejet Digital non vi deluderà, poiché è dotata di una tecnologia che la protegge dai depositi di calcare, rendendone quindi molto semplice la manutenzione.

Desiderate fissare degli obiettivi per una doccia sostenibile in futuro o siete semplicemente curiosi di sapere a quanto ammonta il vostro consumo a lungo termine? Scoprirlo é facile. Grazie alla connettività Bluetooth, è possibile collegare il dispositivo all’app Digital Hand Shower, dove troverete tutti i numeri che vi interessano.