Matteo Ranieri dà buca a Valeria Cardone per il suo compleanno? Cosa sta succedendo alla coppia

Come procede la storia d’amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone? A quanto pare le cose non sembrerebbero essere così rosee. Da un po’ di tempo i fan hanno notato una certa assenza da parte loro sui social.

La cosa ha acceso subito dei sospetti e molti hanno cominciato a chiedere che cosa possa essere successo. I due, nel frattempo, stanno mantenendo massimo riserbo sulla faccenda. Fonti a loro vicine, però, hanno diffuso delle segnalazioni piuttosto significative. Pare, infatti, che l’ex tronista di Uomini e Donne non sarà presente al compleanno della sua fidanzata.

La segnalazione su Matteo e Valeria: lui diserta il suo compleanno?

Tra pochi giorni, Valeria Cardone compirà gli anni e Matteo Ranieri potrebbe essere assente. Una fan di Deianira Marzano l’ha contattata per mandarle una segnalazione a riguardo. La persona in questione, infatti, ha detto che la famiglia di Ranieri tra poco partirà per le vacanze e andrà in un villaggio. Tale fonte ha asserito di essere sicura che si unirà a loro anche Matteo.

Questo, dunque, vorrà dire che il ragazzo non potrà prendere parte alla festa di compleanno che Valeria organizzerà. Quest’ultima, dal canto suo, ha annunciato ai fan che presto compirà gli anni, pertanto, è già alle prese con i preparativi dell’evento. Tra i vari commenti fatti a riguardo, però, non è stata spesa alcuna parola per commentare i rumor che stanno circolando in queste ore sul loro conto. (Continua dopo la foto)

La reazione di Ranieri e Cardone ai rumor

Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono davverLo molto silenziosi sui social. I due non appaiono quasi mai insieme e non sono neppure soliti mandarsi dediche e pensieri d’amore. La distanza che li separa non aiuta certamente a superare questi problemi, tuttavia, se i due volessero davvero, il modo per incontrarsi lo troverebbero di certo secondo molti. Anche in quelle poche volte in cui i due sono apparsi insieme i fan hanno notato qualcosa di strano.

La coppia non si scambia mai effusioni romantiche e sembra sempre piuttosto spenta. Insomma, molti sono convinti che il loro rapporto sia destinato a concludersi nel giro di poco tempo. Per ora, però, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito questi pettegolezzi. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità a riguardo.